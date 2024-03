Lengede. Der Fußball-Landesligist kassiert gegen den SSV Kästorf seine zehnte Saisonniederlage. Trainer Kleinschmidt will Kopf nicht in den Sand stecken.

Der SV Lengede wartet in der Fußball-Landesliga weiter auf den ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2024. Gegen den SSV Kästorf (Kreis Gifhorn) kassierte Peines ranghöchste Mannschaft einen doppelten Nackenschlag kurz vor und einen weiteren kurz nach der Pause und verloren letztlich mit 0:3 (0:2). „Wir haben die Tore zu ganz unglücklichen Zeitpunkten kassiert. Und Kästorf war einfach das effektivere Team“, erklärte Lengedes Trainer Dennis Kleinschmidt nach dem Spiel.

Seine Mannschaft hatte auf dem Rasenplatz am heimischen Schachtweg gut in die Partie gefunden. „In den ersten 20 Minuten haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, hatten viel Ballbesitz“, berichtete der SVL-Coach. In der 30. Minute hatte sein Team dann die große Chance zur Führung. Dominik Franke tauchte völlig frei vor dem Kasten auf, köpfte den Ball aber über das Tor. „Das 1:0 hätte uns richtig gut getan“, sagte Kleinschmidt.

Das 0:2 zur Pause war ein richtiger Nackenschlag, das war richtig bitter. Dennis Kleinschmidt - Trainer des SV Lengede

Als es schon nach einem torlosen Remis zur Pause aussah, schlugen die Kästorfer doch noch zu. In eine Hereingabe von der rechten Seite hielt Dimitrios Tsampasis gerade noch so seinen Fuß und der Ball kullerte ins Tor (42.). Doch damit nicht genug: Nach einer Ecke in der 45. Minute klärte Vincent Ibe den Ball nicht weit genug und ausgerechnet ins Zentrum. Noah Mamalitsidis zog aus 25 Metern direkt ab und traf über Lengedes Keeper Sven Kiontke hinweg ins Tor. „Das 0:2 zur Pause war ein richtiger Nackenschlag, das war richtig bitter“, zeigte sich Kleinschmidt niedergeschlagen.

Nach dem 0:3 gehen beim SV Lengede die Köpfe runter

Trotzdem starteten die Lengeder optimistisch in die zweite Hälfte. Als Lengedes Trainer gerade qualitativ nachlegen wollte und einen Dreierwechsel vorbereitete, kassierte sein Team das 0:3. Nach einem langen Ball lief Kästorfs Leander Petry alleine auf Kiontke zu und überlupfte diesen zu seinem 20. Saisontreffer – ligaweiter Bestwert. Danach fanden die Hausherren nicht mehr wirklich ins Spiel, zwingende Chancen ergaben sich nicht mehr.

Mit dieser zehnten Saisonniederlage befinden sich die Lengeder nur noch auf dem elften Tabellenplatz. Außerdem haben sie schon deutlich mehr Spiele absolviert als ihre beiden ärgsten Verfolger aus Helmstedt und Bovenden. „Wir werden aber nicht nach einer Niederlage den Kopf in den Sand stecken. Es gibt noch 13 Spiele, es ist alles gut“, erklärte Kleinschmidt.

Tore: 0:1 Tsampasis (42.), 0:2 Mamalitsidis (45.), 0:3 Petry (48.).