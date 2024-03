Broistedt. Pfeil-Fußballerinnen starten gegen die SG Hillerse/Leiferde erfolgreich in die zweite Saisonhälfte der Landesliga. Topspiel steht an.

Die Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt sind im neuen Jahr recht schnell wieder auf Betriebstemperatur gekommen. Zum Start in die zweite Saisonhälfte gewann der Landesligist deutlich mit 6:0 (1:0) gegen den Tabellensiebten SG Hillerse/Leiferde. „Ich freue mich sehr über den Sieg. Man weiß ja immer nicht, wie man so aus den Startlöchern kommt“, erklärt Trainer Börge Warzecha, dessen Mannschaft somit für das Spitzenspiel am kommenden Sonntag gewappnet zu sein scheint. „Es war vor allem wichtig, dass wir in Tritt kommen.“

Es war sicher noch nicht alles Gold, was glänzt. Es war schon ein dominanter Auftritt von uns, aber in der ersten Hälfte hat mir das Positionsspiel noch nicht so ganz gefallen. Börge Warzecha - Trainer des FC Pfeil Broistedt

Der Coach schlägt nach dem ersten Spiel in 2024 bescheidene Töne an: „Es war sicher noch nicht alles Gold, was glänzt. Es war schon ein dominanter Auftritt von uns, aber in der ersten Hälfte hat mir das Positionsspiel noch nicht so ganz gefallen. In der zweiten Hälfte haben wir das deutlich verbessert.“ Außerdem hätten die Pfeile einige gute Möglichkeiten liegen lassen, weshalb die Broistedterinnen zur Pause auch lediglich mit 1:0 in Führung lagen. Dafür hatte Tia Zimmermann mit ihrem neunten Saisontreffer gesorgt.

Broistedts Neuzugang Juliane Rath trifft doppelt

Nach der Pause kam der Gastgeber dann zügig auf Kurs. Bereits vor der Stundenmarke sorgten Kira Reuter und zweimal Juliane Rath für die beruhigende 4:0-Führung. Jessica Engwicht und erneut Kira Reuter besorgten den 6:0-Endstand. „Es waren ein paar schöne Tore dabei“, sagte Börge Warzecha. So habe Winter-Neuzugang Juliane Rath nicht nur eine Ecke direkt verwandelt, sondern auch „einen Distanzschuss ins Tor genagelt“, wie der Broistedter Coach berichtete.

Kommenden Sonntag (14 Uhr) treten die Pfeile dann beim noch ungeschlagenen Spitzenreiter SVG Göttingen an, dem Broistedt mit einem Sieg die Tabellenführung abnehmen kann.

Tore: 1:0 Tia Zimmermann (10.), 2:0 Kira Reuter (53.), 3:0, 4:0 Juliane Rath (57., 59.), 5:0 Jessica Engwicht (75.), 6:0 Kira Reuter (90.+3).