Braunschweig. Die beiden Leichtathleten aus dem Kreis Peine trotzten der anspruchsvollen Crosslauf-Strecke in Braunschweig.

Mit der Crosslauf-Bezirksmeisterschaft hatte Raffael Mecke noch eine Rechnung offen: Nachdem sich der junge Leichtathlet des MTV Vechelde im vergangenen Jahr mit dem Silberrang zufrieden geben musste, hat er sich nun durchgesetzt und durfte den begehrten Wimpel für den Bezirksmeistertitel in Empfang nehmen. Und er war nicht der einzige Sportler aus dem Kreis Peine, der erfolgreich abschnitt: Auch Lukas Mittmann von der LG Peiner Land gewann in seiner Altersklasse. Am Wochenende stehen dann auch die Kreismeisterschaften im Gadenstedter Bolzberg an.

Wie im vergangenen Jahr fanden die Bezirkstitelkämpfe wieder auf der Sportanlage Rote Wiese im Braunschweiger Süden statt. „Ein abwechslungsreicher Kurs mit einer kleinen und einer großen Runde führte außen um die Sportanlage, durch mehrere Sandfelder, mit kleinen Anstiegen und scharfen Kurven“, berichtete Trainerin Frauke Mecke, deren MTV Vechelde mit immerhin vier Athletinnen und Athleten an die Startlinie trat. Zwei Läufer der LG Peiner Land komplettierten das Aufgebot des Landkreises Peine beim gut besuchten Wettkampf mit 256 gemeldeten Teilnehmern.

Vechelderin Liv Landwehr gewinnt ihr allererstes Rennen

Den Wettkampftag eröffneten die sechs- und siebenjährigen Mädchen, die in einer Runde auf dem Parcours zwar noch nicht um Bezirksmeistertitel liefen, aber dennoch um den Sieg in ihrem Lauf kämpften. Liv Landwehr (W7) vom MTV Vechelde stand zum ersten Mal überhaupt an einer Startlinie. Unter dem Jubel der Vereinskameraden und der Familie setzte sich die junge Athletin im Zielspurt durch und siegte. Ihre ältere Schwester Leni Landwehr lief auf der doppelten Distanz in der Bezirkswertung auf den Bronzerang bei den Elfjährigen. Für die etwa 1100 Meter lange Strecke benötigte sie exakt 5 Minuten.

In der gleichen Altersklasse (M11), aber bei den Jungen, setzte sich Raffael Mecke in starken 4:26 Minuten durch. Dabei hängte er seinen ärgsten Verfolger von Eintracht Braunschweig um gerade einmal eine Sekunde ab, um sich seinen Bezirksmeister-Wimpel zu sichern. Einen weiteren Podiumsplatz für den MTV Vechelde lieferte Tom Wernicke (M12). Er lief in 4:38 Minuten auf den dritten Platz. Noch sieben Sekunden schneller war Lukas Mittmann von der LG Peiner Land in dieser Altersklasse, womit er den zweiten Bezirksmeistertitel für die Peiner Vereine holte. Der zweite LG-Athlet war David Gawlita, der bei den Siebenjährigen einen guten zweiten Platz belegte.

Peiner Kreismeisterschaft findet an diesem Wochenende in Gadenstedt statt

Erst nach der Bezirksmeisterschaft geht es in Peine um die Kreismeistertitel. Der Wettbewerb findet an diesem Samstag im Gadenstedter Bolzberg statt. Die jüngsten Teilnehmer, die Kinder der Altersklasse W8/9, starten um 14 Uhr mit dem 1000-Meter-Lauf. Danach startet die Jugend, gefolgt von den Frauen und Männern, die gegen 15.40 Uhr in das letzte Rennen über vier Runden (5.440 Meter) auf dem hügeligen Waldboden gehen werden.

r.