Vechelde. Der Jugendliche Nico Brückner holt sich sein 10. Abzeichen ab. 25 Familienurkunden werden verteilt. Saskia Junge hört als Prüferin auf.

Es spricht für den Sportabzeichen-Stützpunkt in Vechelde, dass er ein weiteres Mal gleich zwei Verleihungsveranstaltungen abhalten musste, um allen Sportlerinnen und Sportlern gerecht zu werden. An einem Tag erhielten die Kinder und Jugendlichen ihre Auszeichnungen, an einem anderen die Erwachsenen – insgesamt waren es 166 Sportlerinnen und Sportler, die im vergangenen Jahr die Anforderungen erfüllten. „Ich freue mich, dass so viele das Angebot wahrnehmen und dieses Leistungsabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes erwerben“, berichtete die Stützpunktleiterin Julia Wittekopf.

Der Jugendliche Nico Brückner erhält sein zehntes Sportabzeichen

Von den 67 Kindern und Jugendlichen, die in die Vechelder Kreissporthalle eingeladen wurden, erschienen viele in Begleitung ihrer Eltern und Geschwister. 15 von ihnen erwarben das Sportabzeichen in 2023 zum ersten Mal, während elf Teilnehmer bereits zum fünften Mal dabei waren: Theresa Bode, Matti Dollas, Tilda Dormeyer, Alexandra Faulhaber, Finian Gebhardt, Thoren Gebhardt, Milia Korb, Raffael Mecke, Luisa Reichert, Luise Talg und Jakob Talg. Mit Nico Brückner war sogar ein junger Sportler dabei, der sein zehntes Abzeichen in Empfang nehmen durfte. „Höhere Wiederholungen sind bei den Jugendlichen selten möglich“, sagt Julia Wittekopf. Das liegt daran, dass das Sportabzeichen mit 6 Jahren das erste Mal abgelegt werden kann und ab 18 Jahren die Kriterien für Erwachsene greifen – von da an wird mit dem Zählen wieder von vorne begonnen.

Beinahe wären die Erwachsenen beim Sportabzeichen in Vechelde dreistellig geworden. 99 Sportlerinnen und Sportler holten sich ihre Urkunden ab. © Verein | Stützpunkt Vechelde

Eine Familie schafft in Vechelde mit vier Generationen das Sportabzeichen

Die Verleihung für die Erwachsenen fand in diesem Jahr im Pfarrheim der katholischen Kirche in Vechelde statt: 99 Personen waren zu ehren, wovon sich einige über ein Jubiläumsabzeichen freuen durften. Dagmar Brückner, Kirsten Lötel, Manfred Moder und Heike Osterwoldt waren in 2023 zum 10. Mal dabei, Helga Ehlers und Volker Korb schafften die Nummer 20 und Viola Libske erfüllte die Anforderungen zum 25. Mal. Gleich 25-mal konnte der Vechelder Stützpunkt das Familiensportabzeichen verleihen. Dafür müssen mindestens drei Familienmitglieder aus zwei Generationen die Leistungen erbracht haben. „In diesem Jahr hat es eine Familie geschafft mit vier Generationen teilzunehmen“, erklärte Julia Wittekopf freudig.

Geehrt wurde in Vechelde nicht nur für sportliche Erfolge, sondern auch für langjährige Prüfertätigkeiten. Saskia Junge (54 Jahre) und Gundula Kneisel (40 Jahre) erhielten vom Landessportbund Niedersachsen Blumen und eine Urkunde sowie einen kleinen Präsentkorb. Saskia Junge hat sich zudem entschieden, mit der Prüfertätigkeit aufzuhören.