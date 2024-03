Wenden/Schwicheldt. Die Rot-Weißen unterliegen in der Fußball-Bezirksliga beim direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, dem FC Wenden, deutlich.

Das erste Pflichtspiel nach einer Vorbereitung wird in der Regel für jedes Fußball-Team zu einer Art Standortbestimmung. Auch bei Bezirksligist TSV Rot-Weiß Schwicheldt herrschte im Vorfeld des Re-Starts beim FC Wenden noch Unklarheit ob des derzeitigen Leistungsstandes des Abstiegskandidats. Nach der herben 2:7 (1:3)-Schlappe im Kellerduell ist klar: Es gibt noch genug Arbeit für die Rot-Weißen...

„Kein Bezirksliga-Niveau“

„Es ist schwer zu greifen – ich bin immer noch geschockt von dem Spiel und dem Ergebnis“, war TSV-Trainer Tobias Dreyer unmittelbar nach Schlusspfiff bedient. „Wir hatten zu keiner Sekunde Bezirksliga-Niveau gezeigt“, wurde Dreyer deutlich.

Dabei waren seine Mannen im ersten Ligaspiel des Jahres eigentlich ganz gut in die Partie gekommen. Die Anfangsminuten seien noch ganz gut gewesen. In der dritten Spielminute war der Mitkonkurrent im Abstiegskampf allerdings erstmals zu Stelle – 0:1 aus Sicht der Schwicheldter. Und in der ersten Halbzeit gab‘s zwei weitere Gegentreffer, die „vom Muster her immer die gleichen“ waren, wie der Gästecoach schilderte.

Der Aufsteiger verlor in der gegnerischen Hälfte die Bälle leichtfertig und die Gastgeber setzten prompt zum Konter an. Dreyer monierte: „Wir hatten eine schlechte Restverteidigung. Und überhaupt haben wir das Verteidigen absolut vernachlässigt.“

Das 4:1 ist die Vorentscheidung

Auch nach Wiederbeginn änderte sich das Bild des Spiels kaum, „nach dem schellen 1:4 war ein bisschen der Stecker gezogen bei uns“, gab der Trainer der Rot-Weißen zu. Seine Elf bäumte sich mit dem 2:4 zwar noch einmal kurz auf, es reichte jedoch nicht. „Wenden musste sich auch nicht großartig strecken – wir haben es einfach schlecht gemacht.“

Tore: 1:0, 2:0 Eilers (3., 20.), 2:1 Seeler (28.), 3:1, 4:1 Bozkurt (42., 47.), 4:2 Schrader (51.), 5:2, 6:2 Baydan (52., 64.), 7:2 Bozkurt (66.).