Kreis Peine. In der 1. Kreisklasse trifft der Absteiger zum Start der zweiten Saisonhälfte auf Lengede III. Drei Kellerteams hoffen auf Punkte.

Es geht wieder los! Vier Nachholspiele der 1. Fußball-Kreisklasse fungieren an diesem Sonntag (15 Uhr) als Start in die zweite Saisonhälfte. Unter anderem kämpfen drei Kellerteams um wichtige Punkte für den Klassenerhalt und zwei Top-Teams darum, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

Über den Winter belegte Grün-Weiß Vallstedt den Platz an der Sonne und hat schon acht Punkte Vorsprung auf den dritten Platz, der nicht mehr zum Aufstieg in die Kreisliga berechtigt. Dort rangiert aktuell der TSV Eixe, der gleich im ersten Spiel den Rückstand auf den Tabellenzweiten, den SV Takva Peine, verkürzen möchte. Mit einem Heimsieg im Spiel gegen den SV Lengede III könnten die Eixer von Trainer Olaf Baake bis auf zwei Punkte an Takva heranrücken.

Wollen die Adler Handorf auch noch einmal oben anklopfen, dann darf sich das Team, das in den vergangenen beiden Jahren jeweils um Haaresbreite den Aufstieg verpasst hat, keine Fehltritte mehr erlauben. Vor allem nicht gegen den MTV Wedtlenstedt, bei dem die Adler am Sonntag zu Gast sind. Das punktlose Schlusslicht hingegen benötigt jeden möglichen Zähler, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. In dieser Hinsicht müssen sich auch der TSV Münstedt (Heimspiel gegen den TSV Denstorf) und der TSV Meerdorf (Heimspiel gegen den SSV Plockhorst) noch strecken.