Die personelle Situation der Edemisser Basketballer spitzt sich aktuell ganz schön zu. Für das jüngste Spiel der Regionsliga gegen die Schapen Sharks II standen nur drei Akteure des festen Stamms zur Verfügung. Mit Pawel Mokrys half ein ehemaliger Spieler aus, der seit einem Jahr nicht mehr für den TSV Eintracht auf der Platte stand. Doch auch der frühere Regionalliga-Spieler konnte die 82:92-Niederlage in der Overtime (22:20, 25:18, 14:18, 12:17, 9:19) nicht verhindern. „Alle haben bis zum Schluss gekämpft“, lobte Trainer Flamur Daqi die Einstellung seiner Mannschaft, die den Klassenerhalt aber trotz der aktuellen Misere nicht mehr aus der Hand geben dürfte.

Unter anderem fehlte der in dieser Saison wieder einmal beste Werfer: Janes Pape hatte sich fernab des Basketballs an der Schulter verletzt. Trotzdem führten die Gäste aus dem Kreis Peine zur Pause mit neun Punkten (47:39). Die Edemisser spielten eine gute Mannverteidigung und waren in der Offensive oftmals mit ihren Drei-Punkte-Würfen erfolgreich. Großen Anteil daran, dass das Team zwischenzeitlich sogar mit 15 Punkten in Führung lag, hatten der junge Luca Schmidt und eben Pawel Mokrys. „Sie haben uns bis dahin das Spiel gerettet. Doch eigentlich haben alle ihre Sache gut gemacht“, berichtet Trainer Flamur Daqi.

Foulprobleme und die Kondition machen TSV Edemissen zu schaffen

Doch schon zum dritten Viertel machten sich die ersten Probleme breit. Langsam aber sicher ließ die Kondition nach. „Schapen hatte drei Big-Men dabei – das hat wehgetan. Hätten wir auch ein oder zwei mehr gehabt, gewinnen wir das Spiel mit 20 Punkten Vorsprung“, ist sich Flamur Daqi sicher. Außerdem sammelten die beiden wichtigsten Stützen seiner Mannschaft immer mehr Fouls an. Sechs Minuten vor dem Ende der Partie mussten sie schließlich vom Feld. „Wir haben uns zwar noch in die Overtime gerettet, da war dann aber Feierabend“, bedauerte Flamur Daqi

Zudem hat der Coach noch eine schlechte Nachricht: Aurimas Botyrius und Arunas Ringys sind in ihre Heimat Litauen zurückgekehrt. Sicher ist: „Damit verlieren wir zwei gute Freunde und Basketball-Kollegen.“