Woltorf. Beim Kreisfußballtag wird eine neue Maßnahme vorgestellt. Außerdem ging es um den Hallenfußball im kommenden Winter.

Ein Pilot-Projekt in Niedersachsen und der Kreis Peine ist dabei. „Stopp! – Fünf Minuten Pause“ nennt sich die Maßnahme, die ab der bald startenden Rückrunde in den Fußballspielen auf Peiner Kreisebene ebenso getestet wird wie in Hannover, Nienburg und Osnabrück. Dadurch erhalten Schiedsrichter die Möglichkeit, ein hitziges Spiel, das aus dem Ruder zu laufen droht, zweimal zu unterbrechen, um es wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, bevor ein gänzlicher Abbruch in Erwägung gezogen wird. Dabei ist es unerheblich, ob die Aggressionen von Spielern, Funktionären oder dem Publikum ausgehen. „Wir erhoffen uns, dass die Pause die Gemüter abkühlt, und erwarten einen positiven Effekt der Maßnahme“, erklärte der Peiner Fußballchef Hans Hermann Buhmann im Rahmen der Kreisfußball-Tagung zur Saisonhalbzeit.