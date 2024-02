Groß Lafferde. Der Handball-Landesligist unterliegt dem Tabellenzweiten MTV Eyendorf mit 22:29.

Der MTV Groß Lafferde II kommt im Jahr 2024 weiterhin nicht so richtig in den Tritt. Zwar gewannen die Landesliga-Handballer ihren Jahresauftakt gegen den MTV Dannenberg (29:23), doch gegen die SG VfL Wittingen/Stöcken (17:26) und beim TSV Wietzendorf (27:38) folgten zwei Niederlagen. Nun kassierten die Groß Lafferder beim Tabellenzweiten MTV Eyendorf bereits die dritte Pleite am Stück. Mit einem 22:29 (8:13) im Gepäck musste die Mannschaft von Neu-Coach Enrico Gablik die Heimreise antreten.

Zu Beginn der Partie befanden sich die Gäste noch im Tiefschlaf. Nach nur sieben Spielminuten stand bereits eine 5:0-Führung für die Hausherren zu Buche. Dann aber brachte Philipp Wittenberg mit seinen beiden Treffern Groß Lafferdes Reserve immerhin schon einmal auf die Anzeigetafel. In der Folgezeit legte der heimische MTV immer wieder vor, ehe in Minute 21 und 22 Sebastian Meyer mit zwei verwandelten Siebenmetern hintereinander den Rückstand bis auf 5:8 einschrumpfen ließ. Nach der abgelaufenen Zwei-Minuten-Zeitstrafe für Eyendorfs Niklas Lange (28.) zog der Zweite aber bis zur Pause auf fünf Treffer davon.

In der Pause werden die richtigen Schlüsse gezogen

Die Halbzeitansprache von Enrico Gablik schien gefruchtet zu haben, denn ab Minute 32 setzte der Tabellenachte aus Groß Lafferde zum Sturmlauf an und belohnte sich gar mit dem zwischenzeitlichen 15:15 (37.). Als aber Lars Hansen nach 44 Zeigerumdrehungen für zwei Minuten runter musste, wirkte das wie ein kleiner Bruch im Spiel der Gäste. Gablik versuchte mit einer Auszeit zehn Minuten vor dem Ende noch einmal alles in die Waagschale zu werfen, zu Zählbarem gereicht hat es aber nicht mehr.

Die nächste Chance, den Bock umzustoßen, bietet sich den Groß Lafferdern schon am kommenden Sonntag (17 Uhr). Dann geht‘s in eigener Halle gegen den Handballverein Lüneburg.

MTV: Klages, Ranwig, Meyer (8 Tore/6 Siebenmeter), Hansen (5), Wittenberg (5), Nebe, Grunst, Burgdorff (1), Schaper (3).