Rosenthal. Falken holen am vorletzten Spieltag zwei Siege in Helmstedt und sind damit in der Landesliga nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Es ist wie in der vergangenen Saison. Es ist zwar noch ein Spieltag zu gehen, die Steeldarter des SV Falke Rosenthal stehen aber bereits vorzeitig als Meister fest. Nach dem starken Auftritt in der Verbandsliga marschierten Daniel Pannwitz und Co. nun in ganz ähnlicher Manier durch die Landesliga, kassierten bisher ebenfalls erst eine Niederlage. Nach den beiden jüngsten Siegen gegen die Dartschnecken Ebstorf (7:5) und den Werner‘s DC Helmstedt (8:4) haben die Falken den Aufstieg in die drittklassige Niedersachsenliga in der Tasche und sind nun bereits am Planen.

Dartschnecken Ebstorf – SV Falke Rosenthal 5:7 (21:31 Legs). Die Siege der Rosenthaler scheinen immer knapper zu werden – immerhin setzte sich das Team in der Hinrunde noch mit 10:2 gegen die Dartschnecken durch. „Es ist nicht so, dass die Luft raus ist, aber es ist schon ein bisschen so, dass der richtige Druck fehlt. Wir sind teilweise zu locker herangegangen“, meinte Rosenthals Daniel Pannwitz. Das erkläre auch, warum die Rosenthaler ihre fünf verlorenen Matches allesamt erst im Decider aus der Hand gaben. Unter anderem Sascha Busse und Michael Schönheit erging es so, während Pannwitz (3:2), Paul Goyer und Manuel Bollak (3:1) sowie Oliver Sablin (3:0) Einzelsiege davontrugen. Nach dieser 4:2-Führung kassierten die Falken in den Doppeln den Ausgleich zum 5:5, ehe Schönheit/Pannwitz (3:2) und Busse/Goyer (3:0) den Erfolg festzurrten.

Werner‘s DC Helmstedt – SV Falke Rosenthal 4:8 (18:29). Zum Titel fehlte nun nicht mehr viel – und den machten die Rosenthaler gegen die Helmstedter dann auch perfekt. Nach 4:2-Führung durch die Einzel – es punkteten Busse, Sablin und Pannwitz (alle 3:1) sowie Goyer (3:0) – legten die Gäste auch in den Doppeln nach und krönten sich zum Landesliga-Meister. „Es waren solide Spiele ohne die ganz großen Höhepunkte“, erklärte Daniel Pannwitz, der sich nun auf den letzten Spieltag am Samstag, 9. März, in Rosenthal gegen Nachbar Ölsburg und das Schlusslicht, die Dart Dragons Verden, freut.

Neuzugänge für die neue Saison, in der die Falken statt eines Sechser- ein Achterteam stellen müssen, gibt es Stand jetzt noch nicht. Einige Kandidaten hätten beim Training schon vorgespielt, Daniel Pannwitz erklärt aber: „Es muss auf jeden Fall menschlich passen. Die Mannschaft geht bei uns über alles. Es kann also auch sein, dass wir es intern auffangen werden.“