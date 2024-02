Peine. Der Coach hat einen Vertrag über vier Jahre unterschrieben und übernimmt ab Sommer das Team in der Fußball-Kreisliga.

Er will einen Wandel im Verein vorantreiben, an den bestehenden Strukturen arbeiten und die eine oder andere Stellschraube drehen: Murat Güzel übernimmt im Sommer den SV Bosporus Peine in der Fußball-Kreisliga. Der aktuell noch für die A-Junioren von Arminia Vechelde in der Verantwortung stehende Trainer hat beim in den vergangenen Jahren kriselnden Klub direkt einen Vertrag über vier Jahre unterschrieben. „Damit wollen wir zeigen, dass wir uns die Zeit nehmen. Wir müssen geduldig sein“, erklärt Murat Güzel, der sich auf die Aufgabe freut: „Ich kann mich da richtig austoben.“