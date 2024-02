Der Landesligist will die gute Winter-Vorbereitung nun auf die zweite Saisonhälfte übertragen und gegen die SVG Göttingen punkten.

Es geht wieder um Punkte! Nach sieben Testspielen in der Wintervorbereitung steht für den SV Lengede nun das erste Pflichtspiel der Fußball-Landesliga im neuen Jahr auf dem Programm. Am Sonntag (15 Uhr) ist Peines ranghöchste Mannschaft bei der SVG Göttingen zu Gast. „Da kommt direkt ein ganz schöner Brocken auf uns zu“, erklärt Trainer Dennis Kleinschmidt, für dessen Team es in der zweiten Saisonhälfte noch um einiges geht: Aktuell stehen die Lengeder in der Tabelle lediglich sechs Punkte vor dem ersten der sechs Abstiegsplätze, wobei die meisten Konkurrenten hinter dem SVL sogar noch einige Nachholspiele in petto haben. Kleinschmidt ist aber überzeugt, dass seine Mannschaft schnell die nötigen Punkte für den Klassenerhalt sammeln wird.