Vechelde. Die U20-Volleyballerinnen nehmen viele Erfahrungen aus dem Meisterschafts-Wochenende in eigener Halle mit. Coach zieht positives Fazit.

Ein Spiel haben die U20-Volleyballerinnen der Vallstedt Vechelde Vikings bei der nordwestdeutschen Meisterschaft in der eigenen Sporthalle zwar nicht gewonnen, dafür aber an ganz viel Erfahrung. Schließlich stand das Team von Trainer Chris-Nico Koch, das für gewöhnlich nur in der Bezirksklasse spielt, nun plötzlich jungen Frauen gegenüber, die bereits in der 2. Bundesliga aktiv sind. „Das ganze Event hat bei meinen Mädchen einen Knoten platzen lassen. Was uns diese zwei Tage gebracht haben, das erreicht man in vier, fünf Wochen Training nicht“, ist der Vikings-Coach überzeugt und meint damit vor allem die Spielintelligenz: „Man kann sich einfach kein langes Nachdenken erlauben und muss immer schnell auf seiner Position sein.“

Scheppernde Niederlage für die Vikings, doch die Stimmung ist gut

Gleich im ersten Spiel gegen den großen Turnierfavoriten und späteren nordwestdeutschen U20-Meister SC Union Emlichheim bekamen die Vikings ihre Grenzen aufgezeigt – mit 2:25 und 3:25 war das Spiel schnell beendet. Froh war Chris-Nico Koch, dass gegen die vielen Zweitliga-Spielerinnen aufseiten des Gegners trotzdem einige gute Ballwechsel entstanden sind. Und selbst wenn die jungen Wikingerinnen mal falsch postiert waren, habe sich durch das laute Klatschen der Bälle auf dem Hallenboden schnell eingebrannt, wo sie beim nächsten Mal zu stehen haben. Klappte dies, „haben sie sich dann immer umgedreht und stolz ihre knallroten Arme gezeigt“, sagt Chris-Nico Koch lachend und erklärt: „Die meisten Gegnerinnen hatten natürlich richtig Kraft hinter ihren Angriffen.“

Gleich nach dem ersten Spiel des Tages kam Vecheldes Bürgermeister Tobias Grünert runter zu den Mädchen an den Spielfeldrand, um ihnen Mut zuzusprechen. „Er hat dann ein, zwei Sätze gesagt, die das wirklich gut untermalt haben“, erklärt Koch. Unter anderem war dem Bürgermeister aufgefallen, dass Runa Matthes während der Partie durchgehend ein Lächeln im Gesicht hatte. Insgesamt habe ihm gefallen, dass die jungen Vikings trotz der hohen Niederlage um jeden Ball gekämpft haben.

Das war das Beste, was wir jemals gegen Wolfenbüttel bei einer Meisterschaft gespielt haben. Da hat man gesehen, dass die Mädels ein anderes Level erreicht haben – es war eine tolle Verbesserung. Chris-Nico Koch - Trainer der Vallstedt Vechelde Vikings

Die U20-Vikings hatten vor allem in der Defensive viel Arbeit. © regios24 | Henrik Bode

Im zweiten Spiel machten die Vechelderinnen auch punktetechnisch eine bessere Figur, unterlagen der SVG Lüneburg aber mit 14:25 und 6:25, wodurch sie ausschieden und fortan nur noch in der Trostrunde mitwirkten. Dort setzte es Niederlagen gegen den SV Union Lohne (11:25, 9:25), die SF Aligse (10:25, 18:25) und den Wolfenbütteler VC (21:25, 22:25). Gegen den ewigen Lokalrivalen waren die Vikings-Mädchen sogar ganz nah am Sieg dran. „Da hätte es klappen können“, sagt auch der Coach, der hinzufügt: „Das war das Beste, was wir jemals gegen Wolfenbüttel bei einer Meisterschaft gespielt haben. Da hat man gesehen, dass die Mädels ein anderes Level erreicht haben – es war eine tolle Verbesserung.“

Emlichheimer Fanblock und die vielen Vikings-Helfer haben es Chris-Nico Koch angetan

Den Turniersieg tütete letztlich der große Favorit SC Union Emlichheim ein. Das Lokalduell gegen den SC Spelle-Venhaus gewann das Team von der niederländischen Grenze mit 25:23 und 25:15. „Hier und da hatten sie zwar auch ein, zwei Einbrüche, am Ende haben sie es aber ungefährdet gewonnen“, berichtete Koch, der vor allem vom Emlichheimer Fanblock auf der komplett vollen Tribüne angetan war: „Die hatten richtige Choreos während der Auszeiten und haben schon beim Aufwärmen durchgehend im Rhythmus getrommelt.“ Froh war Chris-Nico Koch auch über die Mithilfe sämtlicher Vereinsmitglieder bei diesem Event. „Ich gebe gerne jeden Dank und jede positive Rückmeldung an alle Helfer weiter.“

Für die Vikings spielten: Jody Buchbinder, Gesa Efken, Leonie Goldschmidt, Ashling Heydorn, Tara Ann Heydorn, Melina Kantemirov, Jette Klenke, Maja Lattacz, Runa Matthes, Milla Spindler, Victoria Vogel.