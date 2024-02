Vechelde. Arminia feiert in der Tischtennis-Verbandsliga einen knappen 9:7-Erfolg gegen den TSV Heiligenrode und watscht Hannover 96 mit 9:1 ab.

An diesem erfolgreichen Wochenende kletterte der SV Arminia Vechelde durch zwei Siege gleich drei Stufen in der Tabelle der Tischtennis-Verbandsliga nach oben. Das Rempe-Sextett rangiert nun sogar auf dem dritten Tabellenplatz. Allerdings zogen die Arminen dank der höheren Spielanzahl an den Mitbewerbern um diese Position, MTV Eintracht Bledeln III und TSV Algesdorf II, vorbei. Die Konten dieser beiden Mannschaften sind lediglich mit sechs Minuspunkten belastet, während das Arminen-Saldo elf Zähler aufweist. Trotzdem verfolgt Vechelde weiterhin ein klares Ziel. „Wir wollen den dritten Platz verteidigen. Während wir bereits gegen Neuhaus und Seelze Federn lassen mussten, stehen die beiden Titelaspiranten noch im Terminkalender unserer Gegner. Außerdem haben sie bei uns noch Rechnungen zu begleichen“, klärt Patrick Lippe auf.

Vecheldes Sven Arnhardt gelingt Revanche für die Hinspielschlappe

TSV Heiligenrode – SV Arminia Vechelde 7:9. Ein wichtiges Pflichtspiel haben die Arminen bereits mit Erfolg beim TSV Heiligenrode bestritten. Dort gewann die Mannschaft auch ohne ihren verletzten Kapitän Josef Rempe nach vier dramatischen Stunden denkbar knapp mit 9:7. Erschwerend kam hinzu, dass auch Matthias Artelt auf der Nordtour in Richtung Bremen fehlte, während die Gastgeber mit der besten Formation aufliefen. Zu den fleißigsten Punktesammlern avancierten Sven Arnhardt und Klaus Kotke. Die beiden früheren Regionalligaspieler zeigten sich nicht nur im gemeinsamen Doppel dem Gastgeber überlegen, sondern absolvierten ihre Pflichtaufgaben auch im oberen und unteren Drittel mit Bravour. Materialspieler Arnhardt irritierte mit seiner Wechselstrategie der Seiten von Noppe auf Glattbeläge beide Gegner. Dabei glückte dem Vechelder Abwehrcrack in der zweiten Halbzeit gegen Jens Oehlmann sogar eine 3:0-Revanche für die unerwartete Hinspielschlappe.

Größeren Widerstand hatte allerdings Edelreservist Kotke auf Position 5 zu brechen, wo sein 3:1-Triumph über Andre Meyer von seinem Teamkollegen Lippe mit „überragend“ bewertet wurde. Aus einer prekären Lage konnte sich Kotke in seinem zweiten Duell erst durch ein Timeout zum wichtigen 14:12 im Finaldurchgang retten. Es gab allerdings auch schattige Situationen: So gingen insbesondere in der ersten Spielhälfte die Kombinationen Jan Fichtner/Patrick Lippe und Pascal Preis/Dominik Lambrecht ebenso leer aus wie Fichtner, Lippe und Lambrecht in ihren ersten Einzeln. In der zweiten Halbzeit sorgten gesundheitliche Gründe von Fichtner und Lambrecht (Zerrung) für deren Punktverluste. Positive Akzente setzten in der dramatischen Schlussphase stattdessen Preis und Lippe sowie das Duo Fichtner/Lippe, die im Schlussdoppel in fünf Sätzen für einen versöhnlichen 9:7-Ausgang sorgten.

Vechelde lässt jungen Hannoveranern nur einen Matchpunkt

SV Arminia Vechelde – Hannover 96 9:1. Wesentlich einfacher heimsten die Arminen die beiden Punkte beim 9:1 gegen das Schlusslicht Hannover 96 ein. „Das sind alles junge Burschen, die noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt haben und sich tapfer zur Wehr setzten. Sie freuten sich vor allem riesig über die 50 Zuschauer in unserer kleinen Halle“, betonte Lippe, der mit seinem Partner Preis ebenso fünf Sätze im Doppel benötigte wie Pascal Preis in seinem einzigen Einzel des Tages. Die einzige Ergebniskosmetik gönnte Jan Fichtner der gegnerischen Nachwuchshoffnung Timo Shin (16).