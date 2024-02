Peine. Die Tennis-Herren unterliegen Jahn Wolfsburg II mit 2:4. Tschechischer Aufschlagspezialist macht dem Team mächtig Probleme.

Das dürfte es wohl gewesen sein für die Tennis-Herren des SSV Plockhorst. Nach der 2:4-Niederlage im vorletzten Saisonspiel der Winter-Verbandsliga gegen den TV Jahn Wolfsburg II ist der Abstieg rechnerisch zwar noch nicht besiegelt, er ist aber sehr, sehr wahrscheinlich. „Das war es definitiv für uns“, geht Kapitän Niclas Fischer sogar noch einen Schritt weiter, erklärt aber auch: „Einige Matches dieser Saison waren auf Augenhöhe und wir haben sie knapp verloren. Letztlich war die Staffel aber zu gut und wir steigen verdient ab.“

Maximilian Otto gewinnt als einziger Plockhorster sein Einzel

Mit ihrer bisher stärksten Aufstellung in dieser Saison waren die Wolfsburger nach Peine gereist und gewannen drei der vier Einzel. Einzig Maximilian Otto verhinderte mit seinem schnellen 6:1, 6:1-Erfolg den Totalausfall des SSV. Seine Kollegen Frank Helmsen und Aushilfe Riccardo Convertini verloren ihre ersten Sätze jeweils deutlich (2:6 und 1:6), ehe sie im zweiten Abschnitt aber sogar mit 5:4 in Führung lagen. „Da hätten sie auch in den Match-Tiebreak gehen können“, erklärte Fischer – stattdessen verloren beide Plockhorster noch mit 5:7.

Im Einzel und Doppel hat der mindestens 20 Asse serviert. Wenn er Aufschlag hatte, ist man einfach nur humorlos von links nach rechts marschiert. Niclas Fischer - Kapitän des SSV Plockhorst über seinen tschechischen Gegner

Richtig schwer hatte es Niclas Fischer an Position 2. Die Wolfsburger hatten einen tschechischen Spieler reaktiviert. „Der hat vier Jahre lang nicht in Deutschland gespielt“, weiß der SSV-Kapitän. Die Stärke des Gegners waren vor allem dessen Aufschläge: „Im Einzel und Doppel hat der mindestens 20 Asse serviert. Wenn er Aufschlag hatte, ist man einfach nur humorlos von links nach rechts marschiert.“ Dennoch hielt Fischer nach 2:6 im ersten Satz gut mit. Beim 3:3 im zweiten Abschnitt ließ er sich allerdings breaken und der Gegner spielte seine Stärke aus (4:6).

Klassenerhalts-Chance des SSV Plockhorst ist nun minimal

In den Doppeln konnten Frank Helmsen und Ricardo Convertini durch ihren knappen Erfolg im Match-Tiebreak nur noch für Ergebniskosmetik sorgen, weil Maximilian Otto und Niclas Fischer zuvor schon mit 4:6 und 2:6 verloren hatten. „Ein Remis hätte uns schon geholfen“, sagt der Plockhorster Kapitän. So allerdings sind die Hoffnungen auf den Klassenerhalt nur noch minimal: Am letzten Spieltag müsste Peines ranghöchste Mannschaft mit 6:0 gewinnen, die Wolfsburger mit 0:6 verlieren.