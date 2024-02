Lüneburg/Wietzendorf. Der Handball-Landesligist verliert mit 27:38 in Wietzendorf. Die SG Zweidorf/Bortfeld erwischt es in Lüneburg sogar noch deutlicher.

Zwei deutliche Niederlagen setzte es für die SG Zweidorf/Bortfeld und den MTV Groß Lafferde II in der Handball-Landesliga der Männer. Dabei verloren beide Mannschaften aus dem Kreis Peine bei Topteams der Ost-Staffel mit mehr als zehn Toren Differenz.

HV Lüneburg – SG Zweidorf/Bortfeld 30:15 (14:6). Die SG reiste wie angekündigt mit einem kleinen Kader in die Hansestadt. Jan Körber, Leon Hasselbach, Tino Grönke, Stefan Hagemann, die Torhüter Joel George und Jannis Georgi sowie Spielertrainer Tobias Brümmer fehlten aus Verletzungsgründen, wegen Urlaubs oder beruflicher Verpflichtungen. Mit Robin Borchers und Lars Saue halfen zwei Spieler aus der „Zweiten“ aus.

„Über die gesamt Spielzeit haben wir trotz der am Ende 15 Tore Differenz eine kämpferische Leistung gezeigt und nie aufgegeben“, sagte SG-Leiter Sigurt Grobe. Die Abwehr mit Torhüter Leon Naujoks stand laut Grobe „sehr gut“. In der Offensive dagegen hakte es. „Aus dem Rückraum gelang uns lediglich ein Tor. Das ist natürlich zu wenig, um den Tabellenersten in Gefahr zubringen“, sagte Grobe. „Durch unsere Fehlwürfe haben wir die Lüneburger förmlich zu Kontern eingeladen. Von elf Kontern trafen sie neun. Diese schnellen Gegenstöße konnten wir nicht verteidigen.“ Das Fazit des SG-Leiters: „Wir haben gegen den Tabellenersten verloren und konnten verletzte Spieler schonen. Denn: Nun kommen für uns die Wochen der Wahrheit.“

SG Zweidorf/Bortfeld: Naujoks – Pullner 4 Tore/2 Siebenmeter, Schultz 4, Zakravsky 4, Hoinza 1, Brase 1, Borchers 1, Schröder, Roske, Waltermann, Saue.

TSV Wietzendorf – MTV Groß Lafferde II 38:27 (21:15). Gegen den Tabellendritten kamen die Lafferder eigentlich gut ins Spiel. „Die ersten 17 Minuten waren wir auf Augenhöhe“, erklärte Trainer Enrico Gablik – 11:11 stand da auf der Anzeigetafel. Doch mit fünf Toren in Serie kam der Gastgeber erstmals so richtig ins Rollen. Für die MTV-Reserve nahm das Unheil seinen Lauf. „Wir hatten vorher schon Schwierigkeiten im Rückzugsverhalten, dafür hatte aber das Offensivspiel gepasst“, erläuterte Gablik. Ab der 18. Minute verlor seine Mannschaft im Angriff aber regelmäßig die Bälle. Wietzendorf verwertete einen Tempogegenstoß nach dem anderen. Erst ab der 42. Minute fingen sich die Gäste allmählich wieder, doch da hatte der TSV seinen 11-Tore-Vorsprung, der auch bei der Schlusssirene Bestand hatte, bereits herausgeworfen (29:18). Das Fazit des Trainers: „Eigentlich hatten wir 40 gute Minuten. Aber mit 20 schlechten geht ein Spiel in Wietzendorf eben so aus.“

MTV Groß Lafferde II: Grunst, Klages – L. Hansen 8/3, Meyer 7, Burgdorff 5, J. Waschke 2/1, Bode 2, Ranwig 1, Misch 1, Schaper 1, Wittenberg, Beykirch, Woltering.