Der MTV Groß Lafferde scheint in der zweiten Saisonhälfte der Handball-Verbandsliga ein völlig anderes Team zu sein. Nach den zuletzt schon sehr ordentlichen Ergebnissen mit immerhin einem Sieg aus drei Spielen wusste Peines ranghöchste Mannschaft nun gegen ein Topteam der Liga zu überraschen. Gegen Oberliga-Absteiger HSG Plesse-Hardenberg, der aktuell Platz 3 in der Tabelle belegt, gewann das Team von Dennis Bühn nun knapp mit 25:24 (15:12). Der Trainer wusste auch genau, warum: „Wir haben eine brachial brutale Abwehr gestellt. Wir haben den Gegner zu Hause bei 24 Toren gehalten, mehr muss man dazu nicht sagen.“

Plesse hatte nur wenige Durchbruchmöglichkeiten. Wir haben eigentlich immer die richtige Lösung gefunden. Dennis Bühn - Trainer des MTV Groß Lafferde

Der Lafferder Abwehrriegel stellte die Südniedersachsen vor ganz schön mächtige Aufgaben. „Plesse hatte nur wenige Durchbruchmöglichkeiten. Wir haben eigentlich immer die richtige Lösung gefunden“, lobte Dennis Bühn seine Mannschaft, die sich auch auf ihren Keeper verlassen konnte. Bennet Stanitzek musste wegen der aktuellen Lafferder Misere auf eben dieser Position durchspielen und parierte einige Würfe.

Und in der Offensive spiegelten die Lafferder die Art und Weise der Hausherren. Sie nahmen Tempo raus und spielten ihre Aktionen lange durch. Die Geduld zahlte sich aus: Immer wieder fand der MTV die Lücken in der Abwehr des Gastgebers. Das führte unter anderem dazu, dass die Groß Lafferder in der ersten Hälfte (15:12) kein einziges Mal in Rückstand gerieten. Sie verpassten es allerdings auch, sich richtig abzusetzen. Es gelang zwar, mal auf zwei oder drei Treffer davonzuziehen. Schlechte Entscheidungen des MTV im Abschluss halfen Plesse dabei, den Anschluss zu halten.

Im zweiten Abschnitt übernahm der Oberliga-Absteiger in den ersten zehn Minuten nach der Pause dann sogar die Regie. Mit drei Treffern in Serie durch Patrick Knittel, Maximilian Rudnik und Kevin Winkler holte sich der MTV zum 22:20 (46. Minute) aber die Führung zurück. Letzten Endes sei es, so Dennis Bühn, vor allem der Rückraum gewesen, der funktioniert hat. Maximilian Rudnik und Georg Strub trafen jeweils viermal, Nico Gottsknecht sogar fünfmal. Übertroffen wurde dieses Trio lediglich von Linksaußen Marcel Waschke, der siebenmal traf. „Ab der 35. Minute konnte er nicht mehr laufen, hat dann nur noch die Siebenmeter geworfen“, berichtet Bühn, der sich über eine 100-Prozent-Quote des Geburtstags-Kindes freute.

MTV Groß Lafferde: Stanitzek –M. Waschke 7 Tore/4 Siebenmeter, Gottsknecht 5, Strub 4, Rudnik 4, Knittel 1, Büüs 1, Pfaff 1, Winkler 1, Kamradt 1, Zellmann.