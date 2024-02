Peine. Peiner Badmintonteam verspielt die Meisterschaft mit einer Niederlage im abschließenden Spiel und will nächste Saison wieder angreifen.

Mit einer 3:5-Niederlage im Spitzenduell der Badminton-Regionalliga hat der VfB/SC Peine seine aussichtsreiche Titelchance in der letzten Begegnung der Saison verspielt. „Wir haben nur ein Spiel verloren und es war ausgerechnet das entscheidende“, bedauerte Spieler Wolf-Dieter Papendorf, der aktuell noch an einem Achillessehnenriss laboriert, kurz nach Spielende und fügte hinzu: „Die Stimmung ist natürlich gedrückt.“

Trost spendet da auch nicht die Tatsache, dass Gegner SG Hammer/Altenholz/Molfsee den Aufstieg in die 2. Bundesliga Nord nicht wahrnehmen möchte. Denn: Auch die Peiner wollen etwas überraschend nicht in Deutschlands zweithöchste Spielklasse zurückkehren – zumindest jetzt noch nicht, wie Papendorf erklärte: „Vielleicht nächstes Jahr. Da wollen wir auf jeden Fall wieder angreifen und um den Titel mitspielen.“

Es ist viel Fahrerei und viele Wochenenden sind dadurch verplant. Viele im Team fänden das aktuell belastend. Wolf-Dieter Papendorf - Peiner Spieler über den Grund für den Aufstiegsverzicht

Nach einer anstrengenden Saison, die wieder einmal von vielen verletzungsbedingten Ausfällen geprägt war, wäre die anstehende Serie wohl noch anstrengender geworden. In der 2. Liga wird mit einer Zwölfer-Staffel gespielt, was immerhin vier Teams mehr bedeutet als in der Regionalliga. „Es ist viel Fahrerei und viele Wochenenden sind dadurch verplant. Viele im Team fänden das aktuell belastend“, klärte Wolf-Dieter Papendorf auf. Nichtsdestotrotz hätten sich die Peiner an diesem abschließenden Wochenende der Saison gerne nach 2020 ein weiteres Mal den Titel gesichert.

Den ersten Schritt dafür waren die Peiner am Samstag gegangen, als sie mit 5:3 knapp der Stolpergefahr gegen Blau-Weiß Wittorf-Neumünster II entgangen waren. „Vorher haben wir gesagt, dass wir auch ein 4,5 zu 3,5 nehmen würden“, scherzte Papendorf, der von seinen Mannschaftskollegen dann ein wahrlich enges Spiel zu sehen bekam. „Das zweite Herrendoppel müssen wir gewinnen, verlieren aber knapp“, sagte der aktuell verletzte Spieler über die 15:21, 21:18, 20:22-Niederlage von Lukas Behme und Ersatzmann Andreas Becker aus der Reserve (Niedersachsen-Bremen-Liga). Nachdem Niklas König das Spitzeneinzel denkbar knapp mit 20:22, 21:12, 23:25 verlor, „habe ich schon gedacht, dass es das dritte 4:4 hintereinander wird“, berichtete Papendorf. Die Punkte dafür hatten die Peiner wie gewohnt im 1. Herrendoppel von Lucas Gredner und Niklas König, dem Dameneinzel von Larina Tornow und ihrem Doppel mit Laura Gredner und das Mixed der beiden Gredner-Geschwister geholt.

Lukas Behme sichert den Peinern im Einzel gegen Wittorf-Neumünster II den Sieg

Doch dieses Mal kam glücklicherweise hinzu, dass auch Lukas Behme, der jahrelang ein reiner Doppelspieler war, sein Einzel gewann. Nachdem der erste Satz mit 8:21 den Peinern noch tiefe Sorgenfalten bescherte, drehte Behme mit 21:16 und 21:18 noch einmal auf. „Im dritten Satz lag er mit 4:11 hinten, hat aber noch mal neue Luft bekommen und ist voll auf Angriff gegangen“, lobte Papendorf seinen Kollegen, der damit den 5:3-Sieg festzurrte.

Weil auch die SG Hammer/Altenholz/Molfsee ihr Spiel bei den Berliner Brauereien II erfolgreich gestaltete (7:1), kam es tags darauf in Peine zum absoluten Endspiel um den Titel. Für die Peiner startete dies nach misslungenem Aufstellungspoker mit einer 1:2-Bilanz aus den Doppeln aber nicht gerade gut. Gredner/König verloren gegen das starke gegnerische Doppel mit den Ex-Peiner Lucas Paulsen (geb. Bednorsch) und Collin Strehse. Und auch Becker/Behme unterlagen (21:19, 18:21, 19:21). Dass die beiden Peiner im ersten Durchgang einen großen Vorsprung schmelzen ließen, gab den Gästen frische Kraft für den Rest des Matches und damit für den Sieg. „Im dritten Satz war es teilweise ganz schön wild. Wir haben den Ball vorne nicht tot bekommen“, bedauerte Wolf-Dieter Papendorf.

In den drei Herreneinzeln gingen die Peiner gänzlich leer aus, wobei Ersatzmann Andreas Becker gute Chancen hatte. Nach 20:22 im ersten Satz verlor er aber etwas den Anschluss und schließlich auch das Match. So reichten letztlich die drei Punkte der Matches mit Damenbeteiligung nicht für das benötigte Remis und der Titel war futsch.