Peine. Die Badminton-Spieler des VfB/SC empfangen am Sonntag zum letzten Saisonspiel den Verfolger. Vechelde/Lengede nimmt Platz 3 ins Visier.

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss: Am letzten Spieltag der Badminton-Regionalliga geht es für den VfB/SC Peine um nicht weniger als den Titel und die damit verbundene Rückkehr in die 2. Bundesliga Nord. Im ersten Spiel am Samstag (16 Uhr) gegen Blau-Weiß Wittorf-Neumünster II dürfen sich die Peiner keinen Ausrutscher erlauben, ehe dann am Sonntag (10 Uhr) der absolute Showdown des Tabellenführers gegen seinen direkten Verfolger SG Hammer/Altenholz/Molfsee auf dem Plan steht. Auch für die SG Vechelde/Lengede geht es noch um etwas: Mit einem erfolgreichen Abschlusswochenende können es die Südkreisler noch auf den dritten Platz schaffen.