Vechelde. In Vechelde treffen sich Nordwestdeutschlands beste Mädchen-Teams. Spielgemeinschaft aus Vallstedt und Vechelde legt sich ins Zeug.

Große Ehre für die Vallstedt Vechelde Vikings auf dem Weg, eine echte Volleyball-Hochburg zu werden: An diesem Wochenende richtet die Spielgemeinschaft in den beiden Vechelder Sporthallen die Nordwestdeutsche Meisterschaft der weiblichen U20 aus. „Das ist quasi die Königsklasse. Danach geht es für die Mädels endgültig in den Erwachsenenbereich“, erklärt Mitorganisator und Jugendtrainer Chris-Nico Koch. Und Königsklasse ist kaum zu hoch gegriffen. Einige Teams kommen mit Spielerinnen, die für ihre Vereine bereits in der 2. Bundesliga aktiv sind. Das Organisations-Duo Ronny Stief und Chris-Nico Koch hat so einige Hebel in Bewegung gesetzt, damit es eine gelungene Veranstaltung wird.