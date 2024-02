Bovenden. Die MTV-Handballer treten am Samstag bei der HSG Plesse-Hardenberg an und hoffen, den Oberliga-Absteiger ärgern zu können.

Hoch hängen die Trauben an diesem Samstag für die Handballer des MTV Groß Lafferde. Ab 19.30 Uhr ist das Team in der Verbandsliga bei Absteiger HSG Plesse-Hardenberg (Platz 3) zu Gast. Der Gegner sei der klare Favorit, erklärt Groß Lafferdes Trainer Dennis Bühn, der hinzufügt: „Plesse kann man nur ärgern, wenn man vorne nicht so viele Bälle weggibt. Da müssen wir eine gute Quote haben.“