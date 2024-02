Hannover. Der SSV strauchelt in der Tennis-Verbandsliga und muss das nächste Spiel gegen den TV Jahn Wolfsburg unbedingt gewinnen.

Starke Gegner und Tiebreak-Pech – so fasst Niclas Fischer, Kapitän des SSV Plockhorst in der Tennis-Verbandsliga der Herren, die bisherige Wintersaison seiner Mannschaft zusammen. Zuletzt kassierten die Nordkreisler mit der 1:5-Pleite beim Hannoverschen TV II die dritte Niederlage im dritten Spiel. Hätten die Gäste nicht nur einen ihrer drei Match-Tiebreaks gewonnen, wäre auch ein Unentschieden möglich gewesen. Stattdessen steht das Team nun mit dem Rücken zur Wand.

Unter anderem verlor Plockhorsts Frank Helmsen an Position 1 trotz starker Leistung in drei Sätzen (7:5, 2:6, 6:10). „Er hat seinen Gegner im ersten Satz gebreakt – das war quasi unmöglich“, stellte Niclas Fischer fest. Im dritten Durchgang, dem Match-Tiebreak, habe der Hannoveraner schließlich noch mehr von seinen starken Aufschlägen profitiert. „Er konnte danach immer gleich ans Netz gehen und einen Volleypunkt machen“, berichtete Fischer. Ganz ähnlich habe es bei Maximilian Otto an Position 3 ausgesehen, der sich ebenfalls bis in den dritten Satz kämpfte. Letztlich verlor der Plockhorster aber mit 2:6, 6:4, 6:10.

Niclas Fischer holt den ersten Matchpunkt der Plockhorster in dieser Saison

Immerhin gewann der SSV-Kapitän sein Match und sorgte nach den beiden vorausgegangenen 0:6-Pleiten der Plockhorster für den ersten Matchpunkt der Saison. Die Partie habe einer Achterbahnfahrt geglichen, erklärte Fischer: Nach 0:3-Rückstand entschied er Satz 1 noch für sich (7:6), gab den folgenden Durchgang aber trotz einer 3:0-Führung noch ab (4:6). „Im Match-Tiebreak habe ich dann die Birne ausgeschaltet, einfach gespielt und keine leichten Fehler gemacht“, berichtete der Plockhorster, der mit 10:5 gewann. Weil Tobias Rasche an Position 4 aber glatt mit zweimal 0:6 verlor, musste der SSV beide Doppel gewinnen, um noch ein Unentschieden zu holen. „Wegen der guten Aufschläge unserer Gegner wussten wir aber, dass es schwer wird“, so Fischer, der gemeinsam mit Rasche mit 0:6 und 3:6 die Segel streichen musste. Auch Helmsen und Otto unterlagen (2:6, 5:7).

Nun haben die Plockhorster noch zwei Spiele Zeit, um den drohenden Abstieg in die Verbandsklasse abzuwenden. Wichtig ist vor allem die Heimpartie an der Peiner Hollandsmühle am kommenden Sonntag (10 Uhr), wenn die ebenfalls noch punktlose Reserve des TV Jahn Wolfsburg zu Gast ist. „Das müssen wir gewinnen. Der Gegner ist aber eine Wundertüte, weil einige Spieler oben noch nicht festgespielt sind“, weiß Niclas Fischer, der mit seinem Team den einzigen Abstiegsplatz der Staffel verlassen möchte.