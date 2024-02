Peine. Die Peiner Oberliga-Handballerinnen ringen die SG Zweidorf/Bortfeld nach zäher Auseinandersetzung mit 25:24 nieder.

Handballerisch bot dieses Oberliga-Derby zwischen Gastgeber MTV Vater Jahn Peine und der SG Zweidorf/Bortfeld eher Magerkost. Das Kreisduell in der Silberkamp-Sporthalle lebte von der Spannung. Jubeln durften am Ende die favorisierten Gastgeberinnen, die mit dem 25:24 (14:11) ihren dritten Sieg in Folge feierten. Enttäuschung herrschte dagegen im SG-Lager. „Für eine knappe Niederlage können wir uns nichts kaufen“, sagte Gästetrainer Gundolf Deterding. „Ein Punkt wäre schon schön gewesen.“