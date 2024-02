Peine. Bei der Halbzeitwertung des VGH Fairness-Cups belegt Kreisliga-Schlusslicht TSV Marathon Peine Platz 1 in der kreisinternen Wertung.

Aus sportlicher Sicht ist es für ihn eine Saison zum Vergessen, doch keiner ist am Ende so fair wie der TSV Marathon Peine. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) veröffentliche die Halbzeitwertung des VGH Fairness-Cups, dabei sicherte sich Kreisliga-Schlusslicht TSV Marathon überraschend die „Herbstmeisterschaft“ in der kreisinternen Wertung. Ein Titel, den die Peiner sicherlich gegen Punkte in der Tabelle eintauschen würden.