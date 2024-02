Peine. Der Fußball-Landesligist eilt in der Winter-Vorbereitung weiterhin von Sieg zu Sieg. Auch die hiesigen Bezirksligisten sind im Einsatz.

Die Testspiel-Weste des Fußball-Landesligisten SV Lengede, sie ist weiterhin blütenweiß. Den Erfolgen gegen den TSV Hallendorf (4:0) und den Heesseler SV (4:2) ließ die Mannschaft von Trainer Dennis Kleinschmidt einen ungefährdeten 7:1 (3:0)-Kantersieg gegen den KSV Vahdet Salzgitter aus der Bezirksliga 3 folgen. Deutlich enger gingen die Testspiele mit Beteiligung der Peiner Bezirksligisten vonstatten.

SV Lengede – KSV Vahdet Salzgitter 7:1 (3:0). Tore: 1:0 Fassa (9.), 2:0, 3:0 Meinecke (30., 40.), 4:0 Fassa (46.), 5:0 Ibe (50.), 6:0 Franke (68.), 6:1 Balikci (76.), 7:1 Folchmann (90.+1).

„Wir hatten bewusst einen Gegner ausgesucht, der über fußballerische Lösungen zum Erfolg kommt“, beschrieb Kleinschmidt, weshalb der KSV als nächster Prüfstein in Lengedes Wintervorbereitung ausgewählt wurde. „Wir wollten auf unserem Kunstrasenplatz hoch anlaufen und Druck ausüben. Diese Partie sollte Kraft kosten“, erklärte der SVL-Trainer seinen Matchplan.

Und dieser ging von Beginn an auf. Michele Fassa traf bereits in der neunten Minute zur Führung. Maximilian Meinecke legte per Doppelschlag noch vor dem Seitenwechsel nach. Kleinschmidt lobte: „Alle Tore in Hälfte 1 waren sehr, sehr gut herausgespielt.“

Der schönste Treffer des Tages fiel jedoch unmittelbar nach dem Pausentee: Fassa machte mit einem 50-Meter-Heber vom Anstoß weg seinen Doppelpack perfekt – und den Deckel auf die Partie. Dreimal legten die Gastgeber noch nach. „Ich kann meiner Mannschaft nur ein Lob aussprechen“, so Lengedes Coach.

VfB Peine – SV Teutonia Groß Lafferde 2:3. Tore: nicht gemeldet.

Die Teutonen rehabilitierten sich von der 0:1-Niederlage beim TuS Cremlingen und siegten beim Kreisliga-Topteam.

Lehndorfer TSV – SV Arminia Vechelde 3:3 (3:1). Tore: 1:0, 2:0 Paliga (21., 23.), 3:0 Herzig (30.), 3:1 Winkler (39.), 3:2 Oppermann (51.), 3:3 Bahtiri (70.).

Was für ein Comeback der Arminia! Mit 3:0 lag der gastgebende Landesligist bereits vorne, ehe die Gäste im zweiten Durchgang noch zum Ausgleich kamen. Louis Oppermann und Jerrymie Bahtiri belohnten den Kraftakt der Elf von SV-Trainer Dennis Pasemann.

TuS Fortuna Oberg – TSV Arminia Vöhrum 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Kroschwitz (30.), 1:1 Ahrens (50.), 1:2 Warmbold (67.), 2:2 Münstedt (82.).

Der Kreisligist machte es dem abstiegsgefährdeten Bezirksliga-Vertreter nicht leicht. Zunächst lag der TuS in Führung, ehe er kurz vor Ende zum 2:2 kam.

TSV Germania Lamme II – TSV Wendezelle 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Woltmann (24.), 0:2 Kamp (53.), 0:3 Woltmann (67.).

Ein ungefährdeter Sieg für den TSV beim Team aus der Kreisliga Braunschweig.