Vechelde. Der Tischtennis-Verbandsligist SV Arminia Vechelde enttäuscht bei der 2:9-Niederlage gegen den neuen Spitzenreiter SV Neuhaus.

Der Revancheversuch ging ins Leere: Tischtennis-Verbandsligist SV Arminia Vechelde hatte sich für den verspäteten Rückrundenstart beim SSV Neuhaus viel vorgenommen. Das Sextett scheiterte beim neuen Tabellenführer jedoch kläglich mit 2:9. Die Ambition, das Feld von der Tabellenmitte in Bestformation wieder aufzurollen, endete bereits nach kaum mehr als drei Stunden. Da hatte auch die Unterstützung der mitgereisten Fans und der ehemaligen Mannschaftskameraden von Pascal Preis aus seinen Zeiten bei den Wolfsburger Tischtennis-Freunden nicht geholfen. „Neuhaus will unbedingt aufsteigen, deren Siegeswillen bemerkte man von Beginn an. Bei uns lief es einfach nicht so gut, obwohl wir uns für dieses Spiel ebenfalls intensiv vorbereitet hatten“, gab Arminia-Spieler Patrick Lippe zu.

Zum Spiel: Den starken Gegenwind spürten die Arminen bereits zum Auftakt in den Doppeln. Gegen das Einser-Duo Niklas Beliaev/Gabor Nagy konnte Lippe mit seinem Partner Sven Arnhardt den Schlagabtausch zwar über weite Strecken offen gestalten, aber letztlich stand ein 0:3 im Ergebnisblock. Nicht anders erging es Jan Fichnter und Klaus Kotke, die gegen die starken Reservisten Florian Bethke und Björn Dörrheide nie zu ihrer Linie gefunden hatten. „Jan und Klaus konnten unsere Hoffnungen leider nicht erfüllen“, bedauerte Lippe. Für den einzigen Zähler in dieser Disziplin sorgten Preis und Josef Rempe, die den beiden jugendlichen Nachwuchstalenten Daniel Nagy (14) und Tristan Nowak (17) eine 11:8, 11:8, 11:4-Lektion erteilten.

Arnhardt lässt Vechelde kurz hoffen

Die Gesichtszüge erhellten sich wieder als Arnhardt, der ehemals beste Abwehrspieler Niedersachsens, den Jugend-Bundeskaderspieler Nagy vor eine unlösbare Aufgabe stellte. „Der Junge ist zwar richtig gut, aber gegen Svens Säge reicht sein Können noch nicht“, lobte Lippe den Arminen-Frontmann mit langjähriger Regionalliga-Erfahrung. Chancen auf Ballhöhe zu bleiben, besaß danach auch Lippe, der gleich zweimal 12:14 über die zweite Nachwuchshoffnung Nowak stolperte. „Ich habe immer geführt und konnte das Ding leider nicht nach Hause bringen“, ärgerte sich Lippe über die Niederlage gegen den jungen Zweimeter-Recken.

Weitere Möglichkeiten, auf Tuchfühlung zu bleiben, besaß Pascal Preis, der allerdings im Entscheidungssatz gegen Gabor Nagy mit vier Fehlaufschlägen schnell auf die Verliererstraße einbog. Nicht anders erging es Kapitän Rempe, der gegen die unorthodoxe Spielweise von Dörrheide keine probate Lösung fand und im Finaldurchgang ein 6:3-Polster noch aus den Händen gleiten ließ. In der zweiten Halbzeit konnten weder Arnhardt noch Fichtner den Abwärtstrend stoppen. „Neuhaus war einfach deutlich besser. Das war für uns ein Tag zum vergessen. Am kommenden Wochenende müssen wir gegen den TTV Seelze 30 Prozent drauflegen“, forderte Lippe reichlich konsterniert.