Vechelde. Die A-Junioren des SV Arminia Vechelde schaffen es bei der Futsal-Landesmeisterschaft ins Endspiel, unterliegen da aber dem HSC Hannover.

Der Traum vom norddeutschen Titel lebt weiter! Die A-Jugend-Fußballer des SV Arminia Vechelde steigerten sich bei der Futsal-Landesmeisterschaft in Rehden und schafften es bis ins Finale. Zwar reichte es nach der 2:4-Niederlage gegen den HSC Hannover nicht zum Titelgewinn, doch die Qualifikation zur norddeutschen Meisterschaft in Hamburg war damit in der Tasche.

Die Vorzeichen hatten für den Vechelder Nachwuchs eigentlich alles andere als optimal gestanden. „Ein paar Spieler haben mir aufgrund der Zeugnisferien gefehlt, außerdem hatten wir drei angeschlagene Spieler an Bord“, erklärte Coach Murat Güzel. Entsprechend holprig verlief auch der Start. Gegen die JSG Visbek/Langförden/Bühren lief die Arminia lange einem Rückstand hinterher. Erst kurz vor Schluss erlöste Phil Luca Brand sein Team mit dem 1:1-Ausgleichstreffer, der auch gleichzeitig den Endstand bedeutete. „Wir waren zwar die spielbestimmende Mannschaft, haben aber kaum Lücken gefunden“, meinte Güzel. Zudem hatte hin und wieder die Abstimmung nicht gepasst.

Vechelder zittern in der Vorrunde ums Weiterkommen

Schleppend ging auch das zweite Spiel gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck los, die Arminia musste erneut das 0:1 hinnehmen. „Aber meine Mannschaft ist mittlerweile reif genug, um auch in solchen Situationen konzentriert zu bleiben“, so der Vechelder Coach. Per Doppelschlag drehte sein Team die Partie und fuhr damit den ersten Sieg ein.

Die Tür zum Halbfinale war somit weit geöffnet, doch noch gingen die Vechelder nicht durch. Denn im abschließenden Gruppenspiel wartete der HSC Hannover, der seine beiden Spiele zuvor deutlich gewonnen hatte. „Die Partie hätte 2:2 ausgehen können. Aber Hannover war einfach cleverer als wir“, befand Güzel. Stattdessen setzte es eine 0:2-Niederlage. Die Vechelder waren nun auf Schützenhilfe angewiesen. Die JSG Visbek/Langförden/Bühren wäre im Falle eines Sieges mit mindestens drei Toren Unterschied weiter gewesen, doch Osterholz-Scharmbeck tat ihr diesen Gefallen nicht und trotzte der JSG ein 1:1 ab – damit stand Vechele im Halbfinale.

Arminen drehen im Halbfinale richtig auf

Trotzdem war Trainer Güzel nicht ganz zufrieden. „Das habe ich den Jungs auch gesagt. Deshalb haben wir ein paar Veränderungen vorgenommen.“ Gegen den OSV Hannover wollten die Arminen auf Offensivfußball und damit den Gegner früh unter Druck setzen. „Das hat auch echt gut geklappt, nach fünf Minuten haben wir schon 3:0 geführt“, berichtete der Coach. Am Ende hieß es 4:0 für den SV, der Finaleinzug war perfekt.

Im Endspiel trafen die Vechelder erneut auf den HSC Hannover. „Es war ein emotionales Spiel, in dem nichts gefehlt hat“, fand Güzel, dessen Team nach 0:1- und 1:2-Rückstand jeweils den Ausgleich erzielte. In der letzten Spielminute ging Hannover erneut in Führung, die Arminia warf nun alles nach vorne, doch die Hannoveraner ließen nichts mehr anbrennen und machten mit dem 4:2 alles klar.

„Es ist natürlich schade, wenn man ein Endspiel verliert“, gab Güzel zu. „Aber ich bin auch stolz auf meine Mannschaft, ich möchte ihr ein großes Lob aussprechen, sie hat tollen Teamgeist bewiesen.“ Durch den zweiten Platz qualifizierten sich die Vechelder für die norddeutsche Meisterschaft, die am Samstag in Hamburg ausgetragen wird.