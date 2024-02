Kreis Peine. Die Fußballer aus Lengede steigern sich und empfangen Vahdet Salzgitter. TSV Wendezelle und Arminia Vechelde testen in Lehndorf.

Die Peiner Fußball-Teams auf Bezirksebene bereiten sich weiter eifrig auf den Rückrundenstart vor. Bis auf den TSV Rot-Weiß Schwicheldt, der sein Spiel gegen den TSV Pattensen absagen musste, sind alle Mannschaften an diesem Wochenende im Einsatz. Während Teutonia Groß Lafferde nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Dienstag beim TuS Cremlingen nun bereits vor dem vierten Einsatz steht, ist es für Wendezelle und Vöhrum das erste Spiel in diesem Winter.