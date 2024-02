Schwicheldt. Der Trainer bleibt dem Bezirksligisten ein weiteres Jahr erhalten. Erstes Winter-Testspiel der Rot-Weißen muss abgesagt werden.

Er ist mit dem TSV Rot-Weiß Schwicheldt in die Fußball-Bezirksliga aufgestiegen und hat nun das oberste Ziel, die Klasse mit seinem Team zu halten – so oder so hängt Trainer Tobias Dreyer noch eine Saison dran. Jüngst hat der Coach, der seit Dezember 2019 die Geschicke am Birkenweg leitet, seinen Vertrag bei den Schwicheldtern um ein Jahr verlängert und will mit dem Verein den nächsten Schritt machen.