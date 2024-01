Salzgitter-Lebenstedt. Die B-Junioren aus dem Südkreis holen bei der Futsal-Bezirksmeisterschaft immerhin einen Sieg, verpassen allerdings das Halbfinale.

Die B-Junioren-Fußballer des SV Lengede mussten bei der Futsal-Bezirksmeisterschaft bereits in der Gruppenphase die Segel streichen. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage reichten dem Team nicht für den Einzug in das Halbfinale. Marcel Burkutean, der die Lengeder U17 gemeinsam mit Bruder Kevin trainiert, war nicht unzufrieden mit den Auftritten, machte aber ein klares Manko aus: „Wir haben an dem Tag einen ganz ordentlichen Chancenwucher betrieben.“ Ansonsten wäre auch eine bessere Platzierung möglich gewesen, war der Coach überzeugt.

Insgesamt haben wir uns eigentlich gute Chancen erarbeitet. Marcel Burkutean - Trainer der B-Junioren beim SV Lengede

Die Lengeder starteten mit einer 0:1-Niederlage gegen den Bezirksliga-Konkurrenten Germania Lamme (Braunschweig). Der Gegner sei ein bisschen überlegen gewesen, „aber wir haben gut dagegengehalten“. Nach dem Gegentreffer sah es so aus, als würden die Lengeder direkt die richtige Antwort finden. Allerdings verfehlten sie nach einem starken Spielzug das Tor. „Insgesamt haben wir uns eigentlich gute Chancen erarbeitet“, erklärte Burkutean, dessen Team die stärkere der beiden Gruppen erwischt hatte – schließlich spielten in der Gruppe A neben Landesligist MTV Wolfenbüttel auch drei Kreisligisten mit.

Zum Abschluss gelingt ein 3:0-Erfolg gegen Bad Gandersheim

Im folgenden Spiel gegen den Regionalligisten und späteren Bezirksmeister I. SC Göttingen 05 gingen die Lengeder dann sogar in Führung. „Auch da hätten wir noch mehr Tore machen können. Die Göttinger haben hinten aufgemacht und wir mit langen Bällen gekontert“, berichtete Burkutean. Stattdessen gab es den Ausgleich. Vor dem letzten Gruppenspiel war das Ausscheiden der Lengeder bereits besiegelt. „Trotzdem wollten wir das Turnier sauber zu Ende bringen“, sagte Lengedes Coach, der seine Mannschaft wie folgt anwies: „Alles nach vorne hauen, voll auf Angriff!“ Nach leichtem Stotterstart gelang dem SVL gegen die SVG Grün-Weiß Bad Gandersheim (Kreis Northeim/Einbeck) aus der Kreisliga ein klarer 3:0-Erfolg.