Hannover. Die junge Vechelderin behauptet sich in Hannover ohne größere Probleme. Die Teilnahme an den deutschen Titelkämpfen ist noch offen.

Pia Rempe hat ihre schon beachtliche Medaillensammlung am zurückliegenden Wochenende um eine goldene Plakette erweitert. Die 12-jährige Tischtennisspielerin vom SV Arminia Vechelde wurde ihrer Favoritenstellung bei den Landesmeisterschaften in Hannover einmal mehr gerecht. In der Landeshauptstadt hatten sich jeweils 24 Talente in den Altersklassen 13 und 19 um die Podestplätze beworben. Zu ihnen gehörte auch die erst 11-jährige Sofia Hoppenworth vom VfL Woltorf, die sich mit Platz 6 ebenfalls teuer verkaufte.

Pia hat ihre Taktik umgestellt und ihre Aufschläge variabler gestaltet. Danach lief es deutlich besser. Josef Rempe - Vater und Trainer der Landesmeisterin in der Altersklasse 13

Ihre Pflichtaufgaben in der Gruppenphase absolvierte Pia Rempe mit Bravour. Die topgesetzte Arminin erteilte ihren fünf Gegnerinnen jeweils eine deutliche 3:0-Lektion. Ihre weiße Weste behielt Pia Rempe auch im Viertelfinale, als sie Ella Wieczorek (TTK Großburgwedel) mit 11:4, 11:5, 11:4 bezwang. Gefahr drohte erstmals im Halbfinale, als die Vechelderin gegen Mia Lüvolding (SV Grün-Weiß Mühlen) im ersten Durchgang 9:11 den Kürzeren zog. „Pia hat ihre Taktik umgestellt und ihre Aufschläge variabler gestaltet“, erläuterte Vater und B-Lizenz-Inhaber Josef Rempe den Strategiewechsel als Reaktion auf den ersten Satzverlust. „Danach lief es deutlich besser“, freute sich der Papa über die drei Satzerfolge (11:7, 11:9, 11:6).

Pia Rempes Teilnahme an der deutschen Meisterschaft ist noch offen

Im Finale gegen Malea Krüger vom Hundsmühler TV fand die junge Vechelderin dann gleich die richtige Marschroute. „Pia hat sofort die Eigeninitiative ergriffen und Malea gar nicht zur Entfaltung kommen lassen“, erklärte Vater Josef Rempe, dessen Tochter sich mit 11:4, 11:7 und 11:6 durchsetzte. Offen sei noch, ob Pia Rempe für die deutschen Tischtennis-Finals in Erfurt nominiert wird, die vom 13. bis zum 16. Juni ausgetragen werden.

Sehr gute Noten verdiente sich auch Sofia Hoppenworth, die zu den Youngstern des 24er-Feldes zählte. Die schnittstarke Woltorferin qualifizierte sich mit einer 4:1-Bilanz als Zweite für das Viertelfinale. Dort schied sie allerdings aus und wurde letztlich Sechste.