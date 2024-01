Braunschweig. Beim Löwencup, der Bezirksmeisterschaft für Unparteiische, setzt sich das Team um Nico Metzing souverän ohne Gegentor durch.

Auch fußballerisch haben es die Schiedsrichter aus dem Kreis Peine drauf. Beim Löwencup in Braunschweig, einem Hallenfußballturnier, bei dem die Unparteiischen der Kreise im Bezirk Braunschweig ihre Pfeife mal in der Sporttasche lassen und selber gegen das runde Leder treten, holten die Peiner in den vergangenen acht Jahren fünfmal den Titel. Nachdem die letztjährige Bezirksmeisterschaft mit dem Ausscheiden nach der Gruppenphase überhaupt nicht von Erfolg gekrönt gewesen war, setzte sich das Team um Schiedsrichter-Chef Nico Metzing dieses Mal wieder durch. Im Neunmeterschießen gewannen die Peiner das Finale gegen die Kollegen aus Braunschweig.