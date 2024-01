Bortfeld. Der Handball-Oberligist SG Zweidorf/Bortfeld muss sich dem Spitzenreiter SV Altencelle mit 21:43 geschlagen geben.

Gegen den Ligaprimus waren sie chancenlos: Die Oberliga-Handballerinnen der SG Zweidorf/Bortfeld waren beim unangefochtenen Tabellenführer SV Altencelle deutlich unterlegen und mussten sich mit 21:43 (9:25) geschlagen geben.

Von Beginn an stand das Duell David gegen Goliath unter keinem guten Stern für die SG. Mit Larissa Kamp, Anna Litzius und Cindy Hoffmann fielen drei Rückraumstützen kurzfristig aus, was die Drachen nicht kompensieren konnten. Nach nur zehn Minuten war die Begegnung beim 1:10 eigentlich schon entschieden.

„Altencelle war uns in jeder Hinsicht in den Punkten Tempospiel, Eins-gegen-Eins und Spielübersicht überlegen“, konstatierte Drachen-Trainer Gundolf Deterding. Bis zur 23. Minute hielt die SG aber besser dagegen und den Rückstand bis zum 8:18 nahezu konstant. In der Schlussphase der ersten Hälfte legte der Drittliga-Absteiger wieder einen Gang zu und schraubte das Halbzeitergebnis in schwindelerregende Höhen, auch, weil sich technische Fehler bei den Gästen gehäuft hatten.

Eines konnte man den Drachen nicht absprechen. Trotz der bereits gefallenen Vorentscheidung behielten sie ihre Moral. „Positiv war, dass wir in der zweiten Halbzeit gekämpft haben und das Ergebnis freundlicher gestalten konnten“, befand Deterding. Besonders erfreut zeigte sich der Trainer, dass die Nachwuchsspielerinnen Alina Karger und Malen Leisering die SG unterstützt und sich sogar in die Torschützenliste eingetragen hatten.

SG: Rother, Willmann – Zakrzewski 7, Filipczak 4, Harms 4, Buhle 2, Leisering 2, Karger 1, Wesemann 1.