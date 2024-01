Peine. Arminia Vechelde (U19), SV Lengede (U17) und Eintracht Edemissen (U15) treten bei den Futsal-Bezirksmeisterschaften in Salzgitter an.

Die besten Nachwuchsfußballteams aus dem gesamten Bezirk treffen aufeinander – und drei Peiner Mannschaften sind mittendrin. Am Wochenende finden die Futsal-Bezirksmeisterschaften von der A- bis zur C-Jugend in der Salzgitteraner Amselstieghalle teil. Mit dem TSV Eintracht Edemissen (C-Junioren) und dem SV Lengede (B-Junioren) gehen zwei Peiner Mannschaften als Außenseiter in das Turnier, bei der U19 von Arminia Vechelde sieht es jedoch ganz anders aus.