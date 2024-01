Vöhrum. Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Arminia belegen nach der ersten Saisonhälfte einen Abstiegsplatz.

15 Punkte aus 15 Spielen, Platz 15 – somit der erste Abstiegsplatz – und obendrein noch die Trennung von Cheftrainer Helmut Kaub nach nur 5 Monaten Amtszeit. Die bisherige Spielzeit der Fußballer des TSV Arminia Vöhrum in der Bezirksliga-Staffel 2, sie ist eine zum Vergessen. „Wir sind auf keinen Fall zufrieden. Wir wollten mit dem Abstieg nichts zu tun haben“, betont TSV-Kapitän Jan Tomalik. Was trotzdem gut war und was nach der Winterpause deutlich besser werden muss, das verrät uns Tomalik in unserer Zwischenbilanz.