Broistedt. Pfeil Broistedt nimmt an einem Hallenturnier des SV Sülfeld II in Schleswig-Holstein teil. Trainer Langemann lässt Kontakte spielen.

Dass Fußball-Kreisligist FC Pfeil Broistedt an hiesigen Hallenturnieren wie beispielsweise der inoffiziellen Kreismeisterschaft teilnimmt, ist keine allzu große Überraschung. Dass die „Pfeile“ aber beim zweitägigen Budenzauber des SV Sülfeld II aus der Kreisklasse C in Schleswig-Holstein auflaufen, ist schon eine Besonderheit. FC-Trainer Frank Langemann ließ seine langjährigen Kontakte in den hohen Norden spielen – zu einem ganz besonderen Weggefährten.

Sülfelder Trainer hat eine gemeinsame Broistedter Vergangenheit mit Frank Langemann

Trainer der Reservemannschaft der Sülfelder ist Jens Schimanski, der eine Broistedter Vergangenheit vorzuweisen hat. „Wir haben in der A-Jugend und auch in der Herrenmannschaft beim FC zusammengespielt. Wir beide kennen uns schon sehr lange. Daraus ist eine gute Freundschaft entstanden“, klärt der 53-jährige Coach der „Pfeile“ über die gemeinsame Vergangenheit mit Schimanski auf. 2003 verschlug es den SV-Trainer dann in den Norden Deutschlands.

Doch die Freunschaft, sie hielt. Sogar als Trauzeugen wählte Langemann den ein Jahr jüngeren Ex-Mitspieler aus. Nun kreuzten sich die Wege der „guten Freunde“ wieder einmal beim Fußball, wenn auch nicht mehr gemeinsam in einem Team und auch nicht mehr in aktiver Rolle, sondern nur noch als Verantwortliche an der Seitenauslinie.

Pfeil Broistedt triumphiert in Gruppe C

Zu einem direkten Aufeinandertreffen der beiden Coaches kam es allerdings nicht. Am ersten Turniertag setzte sich der Peiner Kreisligist in Gruppe C als Erster mit 10 Punkten und 5:0 Toren durch, stand somit in der Zwischenrunde am Sonntag.

Nach einer Übernachtung in den Kabinen einer Nebenhalle ging es einen Tag später erneut aufs Parkett – allerdings mit mäßigem Erfolg für die Broistedter. Sie holten lediglich zwei Punkte aus drei Begegnungen. „Damit waren wir ausgeschieden und haben nach unserem letzten Spiel die Heimreise angetreten“, sagte Langemann, der mit dem Abschneiden seiner Kicker aber nicht unzufrieden war: „Es war im Großen und Ganzen sehr positiv, was wir gezeigt haben. Und die Jungs waren vom Turnier sehr begeistert.“

Sachteleben wird bester Torwart

Richtig Grund zur Freude hatte auch Luca Sachteleben, der Torhüter der „Pfeile“. Er wurde von den Trainern aller teilnehmenden Teams zum besten Schlussmann des Turniers gewählt. Es war das Souvenir von einem – vor allem für Frank Langemann – ganz besonderen Fußballwochenende.

