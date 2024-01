Vechelde. Die Verbandsliga-Volleyballer der Vallstedt Vechelde Vikings II brauchen im Titel-Zweikampf mit Burgdorf nun Schützenhilfe.

Jens Neumann

Die Pflicht erfüllt, in der Kür gestrauchelt: Die Verbandsliga-Volleyballer der Vallstedt Vechelde Vikings II haben – nach einem lockeren 3:0-Erfolg gegen Aufsteiger MTV Gifhorn – auch das zweite Gipfeltreffen der Saison verloren. Gegen die TSV Burgdorf setzte es eine unerwartet glatte 0:3-Niederlage, durch die die Gäste die „Wikinger“ gleich wieder vom Thron stießen und nun die besten Karten im Titelkampf besitzen.

„Für mich ist die Meisterschaft zu 90 Prozent entschieden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Burgdorf noch ein Spiel verliert“, erklärte Vikings-Coach Janusz Tomaszewski mit Blick auf die Tabelle, in der seine Mannen nun einen Zähler hinter dem Klassenprimus zurückliegen. „Ich bin natürlich enttäuscht vom Ergebnis und hatte nicht mit einer 0:3-Niederlage gerechnet. Ich hatte auf ein 3:2 oder 2:3 getippt“, sagte Tomaszewski. Ein Resultat wie im Hinspiel (2:3), das seinem Team gereicht hätte, um als Tabellenführer in der Saisonendspurt zu gehen ...

Vallstedt Vechelde Vikings II – MTV Gifhorn 3:0 (25:9, 25:16, 25:19). Im Duell mit dem Neuling aus Gifhorn zeigte sich, dass die Hausherren und auch Burgdorf in dieser Liga eine Klasse für sich sind. „Der Unterschied ist schon sehr groß“, betonte der Vikings-Trainer, dessen Schützlinge nach nur 69 Minuten ihren ersten Matchball gleich verwandelten.

Vallstedt Vechelde Vikings II – TSV Burgdorf 0:3 (23:25, 22:25, 17:25). „Wir haben dieses Spiel im Kopf verloren“, meinte Tomaszewski: „Am Montag haben wir gegen unsere erste Mannschaft noch eine super Leistung abgeliefert. Gegen Burgdorf haben wir davon vielleicht noch 50 Prozent gezeigt.“ Und auch wenn die „Wikinger“ unter ihren Möglichkeiten blieben: Die ersten beiden Sätze hätten durchaus an die Hausherren gehen können. „Der erste und zweite Durchgang waren richtig gut. Wir haben jeweils geführt.“

18:15 hieß es in Satz 1 für die Vikings, ehe Burgdorf eine Auszeit nahm – und das Blatt noch wendete. Ebenfalls 18:15 hieß es auch in Satz 2 für die Vallstedter. „In der Schlussphase haben wir dem Druck aber nicht standgehalten“, musste Tomaszewski eingestehen. Vor allem Burgdorfs Zweitliga-erfahrenen Hauptangreifer bekamen die Gastgeber „nicht in den Griff“, so der Coach. „Er hat jeden zweiten Ball bekommen und verwertet. Außerdem waren die Burgdorfer auch in der Abwehr sehr stark“, berichtete der Vikings-Coach.

Mit dem verlorenen zweiten Satz gingen die Köpfe dann nach unten bei den Hausherren. „Wir hatten einen Bruch im dritten Durchgang“, schilderte Tomaszewski, der schon beim 1:4 eine Auszeit nahm. „Aber das hat auch nichts gebracht.“ Über 11:7 und 18:13 zogen die Burgdorfer auf und davon und machten mit dem 3:0-Sieg einen Riesenschritt in Richtung Oberliga-Rückkehr.

Vikings: Regier, Kluge, Herbst, Loock, Schweda, Schultze, Messerschmidt, Reichelt, Schneider, Löhr, Wernicke.