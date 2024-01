Groß Ilsede. Der Fußball-Kreisklassist TSV Adler Handorf richtet am Sonntag erstmals den Unique-Sports-Cup aus. Acht Mannschaften spielen um den Titel.

Die Vorfreude ist groß beim Fußball-Kreisklassisten TSV Adler Handorf: Am Sonntag richtet der Verein erstmals den Unique-Sports-Cup aus. Insgesamt acht Mannschaften stehen ab 11 Uhr in der Sporthalle in Groß Ilsede auf dem Parkett, um den Titel einzufahren.