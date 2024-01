Plockhorst. Der SSV sollte zu Hause gegen den Lehrter TC in die Saison starten. Nun geht es aber auf Reisen. Das Saisonziel ist der Klassenerhalt.

Ist das vor Saisonbeginn ein schlechtes Omen? Die Tennis-Herren des SSV Plockhorst hätten in der Verbandsliga-Saison aufgrund des Rückzugs des DTV Hannover II ohnehin nur zwei Heimspiele gehabt – eines davon am Sonntag zum Auftakt gegen den Lehrter TC. Doch daraus wird nichts. „Das Hochwasser hat scheinbar Heizungsschächte unterspült, jedenfalls ist die Heizung jetzt ausgefallen“, seufzt Plockhorsts Mannschaftsführer Niclas Fischer. Die Partie findet stattdessen am Sonntag ab 14 Uhr in Lehrte statt.