Peine. Handballer Martin Hanne feiert einen perfekten Start in die Heim-Europameisterschaft. Sein ehemaliger Jugendtrainer fiebert mit.

„Sehr komisches Gefühl, seinen ehemaligen Jugendspieler im Nationaltrikot zu sehen“ – diese Zeilen postet Handballtrainer Steven Mohrmann am Mittwochabend in seinem WhatsApp-Status unter ein Foto, das Martin Hanne während des Auftaktspiels zur Handball-Europameisterschaft zwischen Deutschland und der Schweiz zeigt. Mohrmann hatte den Woltorfer in der D-Jugend der HSV Vechelde-Woltorf für eine Saison trainiert.