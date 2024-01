Viele Jugendliche nehmen an dem Event des SV Anker teil. Der über 80-jährige Erhard Schneider absolviert die Walking-Strecke.

Die Leichtathleten des SV Anker Gadenstedt veranstalteten bereits zum dritten Mal einen Silvesterlauf. Auf drei verschiedenen, aber altbewährten Strecken gingen kurz vor dem Start in das neue Jahr zahlreiche Aktive ins Rennen. Neu war die Wertung nach Geschlechtern sowie Alter (U18 und Ü18).

Zunächst eroberten die Jüngsten (U9) die Bahn. Insgesamt neun Jungen und Mädchen absolvierten die Strecke von 800 Metern und wurden mit tosendem Applaus der Familien und Zuschauer begleitet. Das Rennen gewannen letztlich Joris Engel und Mara Lormis. Bei den Jungen folgten Ferenc Seibt und Leonard Lerche, deren Schwestern Karlotta Lerche (Platz 2) und Ellenie Seibt (Platz 3) ihnen bei den Mädchen in nichts nachstanden.

Der viele Regen hatte die Strecke teilweise aufgeweicht, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jedoch nicht davon abhielt, hervorragende Zeiten zu erlaufen. Andrea Spiller - Pressewartin des SV Anker Gadenstedt

Beim 3,4 Kilometer langen Lauf ging es aus dem Stadion am Gadenstedter Bolzberg heraus in Richtung Ölsburg und weiter hinter der alten Hüttenbahn. „Der viele Regen hatte die Strecke teilweise aufgeweicht, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jedoch nicht davon abhielt, hervorragende Zeiten zu erlaufen“, lobte Pressewartin Andrea Spiller. Der Gadenstedter Finlay Fässer führte ab Beginn das Läuferfeld an. Er setzte sich schnell ab und holte souverän Gesamtplatz 1. Ihm folgten Jarne Lüddecke und Cedric Herzog, die das Treppchen der U18 komplettierten. Dahinter folgte der erst 10-jährige Ole Kraft, der sich Gesamtplatz 5 erlief.

Die weiteren Platzierungen; MÜ18: 1. Oliver Seibt, 2. Robert Lerche, 3. Kai Schindler. WU18: 1. Fielena Seibt, 2. Laura Stemmer, 3. Carla Alpers. WÜ18: 1. Anne Seibt, 2. Kerstin Lüddecke, 3. Kerstin Lerche.

Treppchen der Männer über 5,4 Kilometer fest in Dungelbecker Hand

Der Lauf über 5,4 Kilometer führte nach den Bahnschienen ins Feld und anschließend zurück ins Dorf. Am schnellsten bewältigte Björn Hülzenbecher diese Herausforderung. In der Rangliste der Männer folgten Marco Samland (Platz 2) und Cedric Siemens (Platz 3), wodurch das Treppchen gänzlich in Dungelbecker Hand lag. Dafür blieb Platz 1 der Damen in Gadenstedt. Daniela Stemmer schaffte es mit einer fabelhaften Zeit vor Doris Liesegang, die als Zweitplatzierte ins Ziel lief. Auch drei U18-Teilnehmer und -Teilnehmerinnen gingen auf die Strecke rund um Gadenstedt. Gideon Seibt erlief sich als Zweiter der Gesamtwertung Platz 1 der männlichen U18. Die weibliche Jugend war mit Zoe Hertling und Greta Lemke vertreten. Beide überquerten gemeinsam die Ziellinie und teilten sich damit den obersten Treppchenplatz.

Der älteste Teilnehmer im Gesamtfeld war Erhard Schneider (M80). Er walkte die 5,4 Kilometer und wurde wie alle Läuferinnen und Läufer im Stadion mit Applaus und warmem Tee erwartet. In einer unglaublichen Zeit war Kerstin Laue zuvor als erste Walkerin ins Stadion gekommen. Martina Herzog und Andrea Kortz teilten sich dahinter Platz 2. Die männlichen Walker wurden angeführt von Carsten Axthelm. Dahinter kamen Martin Herzog und Andreas Lorenz ins Ziel.