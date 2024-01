Peine. Der Lengeder Angreifer setzte sich am Samstag an die Spitze der ewigen Torjägerliste. Ein Blick in die Statistik.

Es gibt einen neuen Führenden in der ewigen Torjägerliste der Hallenfußball-Kreismeisterschaft: Nach der jüngsten Endrunde am vergangenen Samstag hat Justin Folchmann vom SV Lengede den langjährigen Rekordhalter Dennis Mansfeld abgelöst. „Es war ihm wirklich sehr wichtig, das zu schaffen“, erklärt Trainer Dennis Kleinschmidt über den quirligen Flügelflitzer, der mit einem schönen Distanzschuss das Finale entschieden hatte. Auch sonst haben die Lengeder während des Turniers, das für sie mit dem 13. Titel endete, einige Meilensteine erreicht. Und auch in der ewigen Tabelle der Endrunde gab es ein bisschen Bewegung.