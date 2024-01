Peine. Das Team aus Vallstedt und Vechelde unterliegt Aufsteiger ASC Göttingen trotz guter Phasen knapp mit 2:3 und lässt Punkte liegen.

Den Start in das neue Jahr haben sich die Volleyballer der Vallstedt Vechelde Vikings wahrlich anders vorgestellt. Im zweiten Spiel der Rückrunde machte der Regionalligist zwar insgesamt mehr Punkte als Gegner ASC 46 Göttingen (109:99), letztlich setzte es gegen den Aufsteiger aber eine knappe 2:3-Niederlage (21:25, 25:19, 25:27, 25:13, 13:15). „Wir haben einfach nur darauf gewartet, dass der Sieg von ganz alleine zu uns kommt“, moniert der aktuell noch verletzte Angreifer Patrick Korporal die Einstellung der Mannschaft. „Wir haben gedacht, dass wir da ein bisschen Volleyball spielen und den Sieg dann schon irgendwie in der Tasche haben.“

Doch danach hatten wir wieder die gleiche Einstellung. Wir haben wieder gedacht, dass wir es ja ab da nur noch runterspielen müssen. Wir waren dann aber unkonzentriert und haben Eigenfehler gemacht. Patrick Korporal - Angreifer der Vallstedt Vechelde Vikings

Dass dem nicht so sein würde, zeigten die Göttinger den Hausherren gleich im ersten Satz, den sie mit 25:21 für sich entschieden. „Der zweite Satz war dann deutlich besser“, sagt Korporal über den folgenden 25:19-Erfolg. „Doch danach hatten wir wieder die gleiche Einstellung. Wir haben wieder gedacht, dass wir es ja ab da nur noch runterspielen müssen. Wir waren dann aber unkonzentriert und haben Eigenfehler gemacht.“ Chancen auf Punkte seien stets dagewesen, doch die Vikings schlugen entweder in den Block oder ins Aus. Hauchdünn gingen die Südniedersachsen durch ihren 27:25-Sieg im dritten Durchgang also wieder in Führung.

5:0-Führung im Tiebreak reicht den Wikingern nicht zum Sieg

Die Vechelder zogen im Anschluss wieder das Momentum auf ihre Seite. Im Eiltempo gewannen sie den vierten Abschnitt mit 25:13 und trugen ihre gute Form auch in den Tiebreak – dort führten die Vikings direkt mit 5:0, zum Seitenwechsel dann mit 8:4 und fühlten sich erneut wie der sichere Sieger. „Auf einmal fällt der Ausgleich und die Beine fangen an, zu zittern“, berichtet Patrick Korporal. Die Göttinger setzten sich auf 12:9 ab und retteten ihre Führung ins Ziel (15:13).

Während bei der Wikingern die Einstellung nicht passte, lieferte Göttingen ein solides Spiel ab. „Sie haben druckvoll aufgeschlagen und waren in den langen Ballwechseln cleverer. Der Zuspieler hat seine Angreifer gut eingesetzt“, befand Korporal, dessen Team außerdem nicht mit dem gegnerischen Mittelblocker zurecht kam. „Er war zwei Meter groß und hat über all unsere Blockspieler hinweg geschlagen.“ Der ASC habe eine junge, ambitionierte Mannschaft, erklärte der Vikings-Angreifer. Letztlich hätte sich in seinen Augen trotzdem die Erfahrung durchsetzen müssen.