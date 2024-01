Peine. Der Vorjahresfinalist scheitert bereits in der Gruppenphase. Viktoria Woltwiesche erzielt kein einziges Tor bei der Endrunde.

Es war ein echtes Gruppenfinale: Während der SV Lengede bereits als Halbfinalist feststand, spielten die beiden Arminia-Teams aus Vöhrum und Vechelde im direkten Duell der Gruppe B noch um ein Ticket für die Runde der letzten 4. Ein wenig überraschend, aber völlig verdient setzten sich die Vechelder mit 4:2 durch und schmissen den Vorjahresfinalisten damit aus dem Turnier. „Uns hat ein bisschen das Spielglück gefehlt, und wir haben doofe Zeitstrafen gekriegt“, haderte David Lieckfeldt, der die Vöhrumer bei der Endrunde coachte. Er fügte hinzu: „Wir sind alle enttäuscht, aber nicht völlig unzufrieden.“ Abgeschlagen Letzter wurde in dieser Gruppe Viktoria Woltwiesche ohne ein einziges Tor erzielt zu haben (0:12).

Aus meiner Sicht müssen wir das Spiel sogar gewinnen. Die Jungs haben das mega gut gemacht. Dennis Cornwall - Trainer des SV Arminia Vechelde

Die Vechelder zeigten früh, zu was sie in der Lage sind. Gleich im ersten Spiel brachten sie den großen Turnierfavoriten aus Lengede beim 2:2-Remis ins Wanken. „Aus meiner Sicht müssen wir das Spiel sogar gewinnen“, erklärte Vecheldes Trainer Dennis Cornwall. „Die Jungs haben das mega gut gemacht.“ Doch auch der eine Punkt half: Die Vechelder waren damit in der günstigen Lage, dass am Ende gegen die andere Arminia schon ein Unentschieden gereicht hätte.

Lengedes Dominik Franke gleicht in Überzahl gegen Vöhrum aus

Die Vöhrumer waren mit einem 2:0-Erfolg über Woltwiesche gestartet und legten auch in der zweiten Partie gegen Lengede gut los. Marvin Behrens traf nach drei Minuten zur Führung. In der Folge erwies er seinem Team allerdings einen Bärendienst. Nach einer Grätsche musste der Armine für zwei Minuten runter vom Feld. Noch in dieser Überzahlphase gelang den Lengedern durch Dominik Franke der Ausgleich, ehe der Favorit das Spiel in der Schlussphase gänzlich drehte.

Die Woltwiescher (blaue Trikots) waren in der Gruppe B chancenlos. Der SV Lengede (in Rot: Felix Karger) schenkten dem Gemeindenachbarn drei Tore ein. © regios24 | Henrik Bode

Für die Vöhrumer lagen die Hoffnungen auf dem letzten Spiel der Gruppenphase. In einem regelrechten Schlagabtausch führte das Team von David Lieckfeldt sogar zweimal und schnupperte auch ein drittes Mal daran, einen Vorsprung herzustellen. Der Schuss von Kilian Timpe klatschte zwar an die Unterkante der Latte, von dort aus aber nicht ins Tor, sondern wieder in das Feld (13. Minute). Nur wenig später sorgte Roman Wagner mit dem 3:2 für die Entscheidung, Jakob Dettmer erhöhte in Überzahl sogar noch.

Die Ergebnisse

Arminia Vöhrum – Viktoria Woltwiesche 2:0. Tore: 1:0, 2:0 Tobias Zelder (9., 13.).

Arminia Vechelde – SV Lengede 2:2. Tore: 0:1 Justin Folchmann (2.), 1:1 Marcel Reim (4.), 2:1 Artur Bouguian (5.), 2:2 Dominik Franke (12.).

Arminia Vechelde – Viktoria Woltwiesche 4:0. Tore: 1:0 Marcel Reim (6.), 2:0 Jakob Dettmer (7.), 3:0 Michel Schäfer (12.), 4:0 Marcel Reim (15.).

SV Lengede – Arminia Vöhrum 3:1. Tore: 0:1 Marvin Behrens (3.), 1:1 Dominik Franke (8.), 2:1 Felix Karger (12.), 3:1 Dominik Franke (14.).

Viktoria Woltwiesche – SV Lengede 0:6. Tore: 0:1 Kilian Führmann (1.), 0:2 Christian Lemke (6.), 0:3 Justin Folchmann (10.), 0:4, 0:5 Kilian Führmann (11., 13.), 0:6 Christian Lemke (13.).

Arminia Vöhrum – Arminia Vechelde 2:4. Tore: 1:0 Florian Bytyqi (4.), 1:1 Marcel Reim (10.), 2:1 Tobias Zelder (12.), 2:2 Jerrymie Bahtiri (12.), 2:3 Roman Wagner (14.), 2:4 Jakob Dettmer (15.).