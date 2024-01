Peine. Die Fortuna erzielt den späten Ausgleich gegen Vechelde und gewinnt das Neunmeterschießen. SV Lengede watscht den TSV Wendezelle ab.

Die Fußballer von Arminia Vechelde standen quasi schon im Finale der Hallenfußball-Kreismeisterschaft – aber eben nur quasi. Wenige Sekunden vor dem Ende führte der Bezirksligist im Halbfinale mit 1:0 gegen Fortuna Oberg und dachte nicht, diesen leichten Vorsprung noch herzugeben. Doch 0,7 Sekunden bevor die Schlusssirene ertönte, knallte Thomas Wendel den Ball doch noch in die Maschen und schickte die Teams damit ins Neunmeterschießen. Groß war der Jubel als Fortuna-Keeper Lucas Schönfeld zur richtigen Zeit einen Schuss parierte und seine auf ihn zustürmenden Mitspieler ins Endspiel beförderte. Weniger turbulent war das zweite Halbfinale.

Das haben wir uns selber zuzuschreiben. Eigentlich hätten wir im Finale stehen müssen. Dennis Cornwall - Trainer von Arminia Vechelde über zu viele vergebene Chancen

Fortuna Oberg – Arminia Vechelde 3:2 n.N. (1:1). Mehr vom Spiel hatten die Arminen, doch erst in der zehnten Minute lag der Ball im Tor. Über die linke Seite war der an diesem Tag starke Kapitän Roman Wagner durchgebrochen. Auch ein Schubser brachte ihn nicht aus dem Takt: Im Stolpern erzielte der Vechelder den Führungstreffer. Und es gab weitere Chancen, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden. „Das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Eigentlich hätten wir im Finale stehen müssen“, bedauerte Arminia-Trainer Dennis Cornwall. Als Obergs Leonid Grigorjan sieben Sekunden vor dem Ende einen Freistoß an der Mittellinie ausführte, rechnete wohl kaum noch jemand mit der Wende. Doch es gab noch einen Eckball, den die Oberger gegen unsortierte Vechelder ganz schnell ausführten – Thomas Wendel war in der Mitte völlig blank und schweißte den halbhohen Ball souverän ein.

Im Neunmeterschießen trafen auf beiden Seiten die ersten drei Schützen, ehe nicht nur Leonid Grigorjan sondern auch Artur Bouguian scheiterten. Obergs Tim Nowak traf im Anschluss mit einem Gewaltschuss in den Winkel, während Vecheldes Kevin Müller das Duell mit Fortuna-Keeper Lucas Schönfeld verlor. Sofort bildete sich eine schwarz-weiße Oberger Jubeltraube – und die Vechelder trösteten ihren letzten Schützen.

Tore: 0:1 Roman Wagner (10.), 1:1 Thomas Wendel (15.). Vom Punkt trafen: Timm Bendikat, Thomas Wendel, Roma Rotmann und Tim Nowak für Fortuna Oberg, sowie Roman Wagner, Jerrymie Bahtiri und Marcel Reim für Arminia Vechelde.

Wir hatten zu viel Respekt und zu wenig Glaube an die eigene Stärke. Marius Plote - Trainer des TSV Wendezelle über das Halbfinale

Lengedes Christian Lemke (rotes Trikot) traf im Halbfinale gegen den TSV Wendezelle doppelt. © regios24 | Henrik Bode

SV Lengede – TSV Wendezelle 6:0. Es war eine deutlich Angelegenheit. Den ersten Schuss setzte zwar noch Wendezelles Niclas Kamp gegen die Ex-Kollegen ab und Keeper Torben Busack lenkte einen Versuch von Marcel Burkutean mit starker Fußabwehr um den Pfosten. Doch mit der folgenden Ecke nahm das Unheil bereits ab der dritten Minute seinen Lauf. Michele Fassa traf zum 1:0 und nur vier Minuten später war der spätere Champion aus Lengede auf 5:0 davon geeilt, ehe der Landesligist sogar noch das halbe Dutzend voll machte. „Wir hatten zu viel Respekt und zu wenig Glaube an die eigene Stärke“, bedauerte TSV-Coach Marius Plote. Ähnliches attestierte sein Gegenüber, Dennis Kleinschmidt: „Wendezelle war zu passiv und zu ängstlich.“

Tore: 1:0 Michele Fassa (3.), 2:0 Christian Lemke (3.), 3:0 Justin Folch­mann (5.), 4:0 Maximilian Meinecke (5.), 5:0 Dominik Franke (7.), 6:0 Christian Lemke (12.).