Sie bissen sich im Endspiel um die 25. Hallenfußball-Kreismeisterschaft lange die Zähne aus, ehe Justin Folchmann die Lengeder Fußballer doch noch erlöste und damit den Weg für den 13. Titel des Rekordsiegers ebnete. Der quirlige Flügelstürmer des Landesligisten bekam in der eigenen Hälfte den Ball, ging ein kleines Stückchen über die Mittellinie und hämmerte ihn von dort aus unnachahmlich ins untere linke Eck. Letztlich minimalistisch setzte sich der SV Lengede am späten Samstagabend mit 1:0 gegen den Überraschungsfinalisten Fortuna Oberg aus der zwei Klassen tieferen Kreisliga durch. „Ein Spieler mit einem super Schuss hat dieses Finale entschieden. Ich kenne niemanden mit einer besseren Technik“, brachte es Trainer Dennis Kleinschmidt nach dem Triumph auf den Punkt. Entscheidend war für den Coach mal wieder Folgendes: „Diese Leistungssteigerung von der Vorrunde zu den Gruppenspielen der Endrunde bis in das Finale zeichnet uns jedes Jahr aus. In diesem Jahr waren wir uns auch nicht so sicher, ob wir es packen. Aber es ist krass: Ab dem Halbfinale ist der SV Lengede immer da.“

Die Oberger verschieben gut und machen dem SV Lengede das Leben schwer

Nachdem sich die Lengeder im Halbfinale deutlich mit 6:0 gegen den TSV Wendezelle durchgesetzt hatten, dachten nicht wenige auf der Tribüne der ausverkauften Silberkamp-Halle, dass der Rekordsieger auch mit den Obergern kurzen Prozess machen würde. Doch der Überraschungsfinalist machte es den Lengedern so richtig schwer. „Oberg war defensiv extrem stark. Deswegen sind wir direkt in die Raute gegangen, um von Außen zu schießen“, erklärt Trainer Dennis Kleinschmidt die Herangehensweise für das Endspiel. Doch es half den Lengedern zunächst nicht: Sie fanden keine Lücken und ihre Verzweiflungsschüsse blockten die gut verschiebenden Fortunen. „Wir haben einfach das gleiche gemacht wie in den Spielen davor: die Zentrale zugestellt. Das gehört zum Fußball-ABC dazu“, befand Obergs Coach Amir Hadziavdic.

Dominik Franke wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt. Im Finale setzte sich der SV Lengede mit 1:0 gegen Fortuna Oberg durch.

Und für seine Mannschaft ergaben sich in diesem Endspiel sogar einige Kontersituationen. Recht früh im Spiel steckten die Oberger den Ball über drei Stationen ganz schnell bis nach vorne durch. Der Schuss von Leonid Grigorjan aus spitzem Winkel war aber kein Problem für Sven Kiontke im Kasten der Lengeder. Drei, vier weitere Angriffe im Verlauf der Partie spielten die mutigen Kreisliga-Spieler nicht gut genug aus – ansonsten hätten sie den späteren Champion durchaus in Verlegenheit bringen können. Die Lengeder hingegen blieben geduldig. Erstmals stockte den Zuschauern so richtig der Atem, als der starke Christian Lemke einen guten Pass durch die Mitte zu Kilian Führmann brachte. Mit dem Rücken zum Tor versuchte er es mit einem Hackentrick, der Ball trudelte aber an den Pfosten und von dort ins Aus.

Lengedes Justin Folchmann rückt die Verhältnisse gerade

Während die Oberger wohl auch mit einem 0:0 in der regulären Spielzeit zufrieden gewesen wären und deshalb auch einige Male den Ball für etwas längere Zeit in der Obhut von Keeper Lucas Schönfeld ließen, war ein Remis für Lengedes Trainer Dennis Kleinschmidt gar keine Option: „Die Oberger hätten in einem Neunmeterschießen vielleicht Vorteile gehabt, weil sie zuvor schon zwei Stück hatten.“ Und so nahm sich Justin Folchmann in der zehnten Minute ein Herz und rückte die Verhältnisse mit seinem Distanztor gerade. 50 Sekunden vor dem Ende fiel beinahe noch der Ausgleich, doch ein Pike-Schuss von Obergs Leonid Grigorjan flog knapp am rechten Pfosten vorbei.

Es gibt kaum ein schöneres Gefühl, als das, wenn die Fans zu einem kommen und uns sagen, dass das in den Geschichtsbüchern stehen wird. Amir Hadziavdic - Trainer des Fußball-Kreisligisten Fortuna Oberg

Während nach der Schlusssirene auf der einen Seite wie immer viel Ekstase herrschte, suchte man auf der anderen Seite vergeblich nach der ganz großen Enttäuschung. Viel mehr waren die Fortunen stolz auf ihren Überraschungscoup, überhaupt in das Finale eingezogen zu sein. „Es gibt kaum ein schöneres Gefühl, als das, wenn die Fans zu einem kommen und uns sagen, dass das in den Geschichtsbüchern stehen wird“, erklärt Obergs Coach Amir Hadziavdic. Die Spieler ließen sich von ihren Anhängern feiern und strahlten auf ihren Fotos, als hätten sie den Pokal geholt. Gegönnt hätte der Trainer seinem Team den ganz großen Wurf. „Es ist ein bisschen schade, weil heute wirklich etwas gegangen wäre.“