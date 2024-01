Peine. Auf Hallenboden fühlt sich der Arminia-Fußballer nicht gut aufgehoben, daher unterstützt er bei der Kreismeisterschaft auf anderem Wege.

„Hip, Hip Arminia – du bist in Form, du bist in Form“. Dieser in den meisten Fällen äußerst laute Fangesang ist während der Hallenfußball-Kreismeisterschaft kaum noch wegzudenken, wenn die Mannschaft von Arminia Vöhrum in der Silberkamphalle auf dem Spielfeld steht. Komplett in Blau und Weiß gekleidet stärkt der Fanblock des Bezirksligisten seinem Team bis zur letzten Sekunde den Rücken. „Wir möchten die Jungs einfach pushen“, erklärt Kevin Hermanski, Spieler und Ur-Gestein in Vöhrum, der sich den Hallenfußball sehr gerne anschaut, aber ungerne selber auf dem Feld steht: „Das ist nicht so mein Terrain. Ich habe da einfach nicht die Schlappen für, um auf dem Hallenboden zu zaubern.“ Deshalb sitzt er nun immer in der ersten Reihe und treibt die Anhänger auf den Rängen zu Höchstleistungen an.