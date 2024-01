Peine. Die Arminia geht ohne Druck in die Endrunde. Der Mittelfeldspieler ist froh, dass Laurenz Gürtler zwischen die Pfosten rückt.

Die Vechelder Mannschaft für die diesjährige Hallenfußball-Kreismeisterschaft hat sich quasi ganz von alleine aufgestellt. Weil der Kader aktuell wegen einiger Verletzungen recht dünn ist, wäre Trainer Dennis Pasemann am liebsten kein Risiko eingegangen. „Wir mussten ihn schon überreden, dort überhaupt mitzumachen“, erklärt Mittelfeldspieler Jakob Dettmer. „Wir haben eine Abstimmung in unserer Gruppe gemacht und es haben sich gleich elf Leute gefunden. Da war bei niemandem viel Überzeugungsarbeit notwendig.“ Für den 19-Jährigen ist es am Samstag (ab 14 Uhr) der erste Einsatz bei einer Endrunde. Die Vorfreude sei aber größer als die Nervosität. „Am Tag vor der Vorrunde war ich aufgeregter als jetzt“, sagt Dettmer.