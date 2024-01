Peine. Der Fußballer des SV Lengede hat sich doch noch umentschieden, und hofft bei der Endrunde am Samstag auf seinen dritten Titel mit dem Landesligisten.

In den vergangenen Jahren kam Kilian Führmann beim SV Lengede in der Landesliga aus beruflichen Gründen nur recht sporadisch zum Einsatz. Weil er für sein Masterstudium bei Aldi immer mal wieder in Bochum sein muss, waren es auch in der laufenden Saison bisher erst 216 Minuten verteilt auf sieben Spiele. Bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft wird der 23-jährige gebürtige Meerdorfer aber mehr und mehr zu einer Konstante des Rekordsiegers. Nach den Titeln 2020 und 2023 ist der Flügelstürmer auch in diesem Jahr bei der Endrunde (Samstag, 14 Uhr) dabei, obwohl ihn ein Wassereinbruch in seinem Keller beinahe davon abgehalten hätte – allerdings konnte ihn Trainer Dennis Kleinschmidt am Ende doch noch überreden.