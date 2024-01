Peine. Der Fußballer zog sich 2019 bei der Hallenfußball-Kreismeisterschaft einen Kreuzbandriss zu und wollte eigentlich nie wieder in der Halle spielen. Nun ist er aber zurück.

Eigentlich hat sich Kerrim Driesen gesagt, dass er nie wieder in der Halle spielen möchte. Schließlich hatte sich der Fußballer des VfB Peine im Jahr 2019 bei der Kreismeisterschafts-Endrunde am Silberkamp das Kreuzband gerissen. „Aber es macht einfach zu viel Spaß“, erklärt der 30-Jährige lachend. Mit dem Kreisligisten hatte er in der Gruppe A den SV Lengede (2:1) geschlagen und hofft nun trotz einiger Ausfälle auf ein positives Abschneiden seiner Mannschaft. „Als Team wollen wir uns gut verkaufen, wie in der Vorrunde guten Fußball zeigen und diszipliniert auftreten – alles andere kommt dann sowieso“, erklärt Driesen, der auch ein persönliches Ziel hat: Er will verletzungsfrei bleiben.